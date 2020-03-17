Pro новости: Законопроект о противодействии коронавирусу. Новый генпрокурор и министр экономики

В выпуске "Pro новости" за 17 марта Верховная Рада поддержала назначение Ирины Венедиктовой руководителем Офиса генпрокурора. Также был избран новый министр экономики – Игорь Петрашко. Нардепы приняли законопроект О противодействии коронавирусу. Одним из положений является административная и уголовная ответственность за несоблюдение карантина, а также за умышленное заражение инфекцией.

Також у випуску: В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19. В Іспанії за добі від коронавірусу померли 150 людей. З 18 березня припиняють роботу метро та залізничний транспорт.