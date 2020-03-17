23:03
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лукашенко изобрел вакцину от коронавируса. Кагор против пандемии
      Вєсті Кремля
      21:07, сегодня
      Вести.UA: Венедиктова прыгает по карьерной лестнице. Гончаренко меняет амплуа
      Вєсті.UA
      20:40, сегодня
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Pro новости: Законопроект о противодействии коронавирусу. Новый генпрокурор и министр экономики

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске "Pro новости" за 17 марта Верховная Рада поддержала назначение Ирины Венедиктовой руководителем Офиса генпрокурора. Также был избран новый министр экономики – Игорь Петрашко. Нардепы приняли законопроект О противодействии коронавирусу. Одним из положений является административная и уголовная ответственность за несоблюдение карантина, а также за умышленное заражение инфекцией.

      Також у випуску:

      В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19.

      В Іспанії за добі від коронавірусу померли 150 людей.

      З 18 березня припиняють роботу метро та залізничний транспорт.

       

       

      Коронавирус в Италии: от болезни умерли более 2 тысяч человек
      сегодня
      Теги: Новости Украины Новости политики Игорь Петрашко Ирина Венедиктова Офис генпрокурора Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:40 Закрытие метро из-за коронавируса: вырастут ли тарифы на такси
      Світлана Попова
      сегодня , 22:15 Новости о коронавирусе 17 марта: 7 новых случаев в Украине, Евро-2020 перенесли
      Соломія Ніколайчук
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 22:00 Уроки из прошлого. То, что остановило чуму, уничтожит и коронавирус
      Блог Медіа
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук