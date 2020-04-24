Про "первый год Зеленского", Саакашвили и рейтинги власти: интервью с социологом Антиповичем

О достижениях и провалах Зеленского, падении его рейтинга, а также вероятное кресло Михаила Саакашвили в Кабмине – в интервью программе "Перекрестный допрос" эксклюзивно рассказал директор группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

В эфире 24 канала он также поднял тему отношения украинцев к власти и падения рейтинга партии "Слуга народа".

Про рейтинг Зеленского

На этой неделе мы с вами празднуем "первый год президентства Владимира Зеленского". Вы смотрели автобиографический фильм Офиса Президента про его первый год?

Конечно.

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По моему мнению, и в этом фильме и в любых месседжах Банковой, они за "выполненное" часто пытаются выдать выполненное наполовину или вообще – желаемое за действительное. Но я понимаю, что на людей, которые не разбираются глубоко в сути вещей, все это должно создавать впечатление, что в стране происходят положительные сдвиги. Я хочу, чтобы мы сегодня поговорили с вами о том, что произошло за год на самом деле и как это воспринимают люди в стране. Что показывают ваши опросы? Как воспринимают люди те изменения, которые произошли за 1 год президентства Владимира Зеленского?

Давайте начнем с рейтингов Владимира Зеленского, поддержка которого продолжает оставаться достаточно высокой и однозначно выше, чем была в первом туре. "Слуга народа" сейчас имеет рейтинг около 40%, доверие к Владимиру Зеленскому – более 50%. Такие показатели не характерны для любого из наших предыдущих президентов через год.

Однако давайте и не забывать другую сторону медали. В течение 2019 года Владимир Зеленский получал значительное повышение уровня своей поддержки, уровня поддержки его действий. И это происходило так:

в июне – июле, накануне уже парламентских выборов;

в августе – сентябре, после победы на парламентских выборах;

в сентябре, во время освобождения украинских заложников;

в декабре.

Его поддержка достаточно мобильная и получала определенные рост, достаточно большой, от которого уже началось и некоторое снижение, которое мы зафиксировали в январе – феврале этого года. Сейчас на фоне COVID-19, мы получим некоторый рост уровня поддержки и его партии, и его лично.



Владимир Зеленский / Фото: Громадське

Поэтому все течет, все меняется, никакой катастрофы особо и не произошло с теми негативными ожиданиями, которые были от победы Зеленского у тех людей, которые их имели. Но не случилось чуда, я считаю, потому что Украина особого прогресса в разных направлениях не получила.

Есть и в дальнейшем 3 основные проблемы, которые должна была бы решать украинская власть и президент, в частности:

Остановка военных действий на Востоке – установление мира, победы. Можно называть это как угодно. Борьба с коррупцией во власти, конечно. Потому что украинец различает бытовую коррупцию, которой он пользуется, и коррупцию в высших эшелонах власти. Экономический рост, он продолжает оставаться чрезвычайно актуальным для украинца. Украинец его может почувствовать только в собственном кармане, на примере собственного благосостояния.

Особого прогресса по меньшей мере в 3 направлениях не произошло. Тем не менее, украинец живет с ощущением надежды на перемены. С запросом на эти самые изменения и Владимир Зеленский, он олицетворяет собой человека, который способен принести эти изменения государству.

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Если смотреть в ретроспективе всего года, то отношение к президенту действительно постепенно меняется. Так, 44% сейчас – это много, но вот в сентябре прошлого года положительно относились к президенту 74% опрошенных. Насколько это большое снижение, насколько оно было характерно для его предшественников или это так и должно быть?

Я задам встречный вопрос: а кто-то из предшественников имел поддержку на уровне 75%?

В начале – никогда. Этим и объясняется то, что сейчас 44%? Дело в том, что в начале она была слишком высокой?

Нет. Просто я считаю, что 75% – это 3 из 4 граждан Украины, которые поддерживали деятельность президента. Это очень высокая планка, которую удержать невозможно. Особенно в такой ситуации, в которой находится Украина и достаточно разные взгляды украинцев. Владимир Зеленский сумел нарастить свой потенциал, нарастить свою поддержку по всем регионам Украины – где-то было больше, а где-то было меньше.

Раньше политики имели поддержку в 1, максимум в 2 регионах Украины: восток-юг или центр-запад. Поэтому сейчас Владимир Зеленский имеет достаточно уверенную поддержку. Поддержка его противодействия COVID-19 вообще составляет более 50%. Люди считают, что он действует эффективно.

Как украинцы оценивают действия Зеленского по противодействию COVID-19 – результаты опроса читайте здесь.

Другое дело, что с 75% доверия, которые он имел раньше, это однозначно снижение. Снижение по той причине, что нет быстрых изменений, на которые были заряжены украинцы благодаря его же риторике и его партии. Об этом говорится и в видеофильме от Офиса Президента ("Год президента Зеленского" – 24 канал). Там говорят, что не все быстро так можно сделать, особенно в части экономики или борьбы с коррупцией, посадок и так далее.

Смотрите полную версию фильма "Год президента Зеленского": видео

Президент оправдывается, что не все так просто, но шаги какие-то делаются, и украинец это также замечает, поэтому уровень поддержки остается чрезвычайно высоким, как по мне.

Вы не помните, какая была поддержка Порошенко после 1 года его президентства?

Она упала. У Порошенко был период, когда в нем еще не разочаровывались, ведь в Украине продолжалась война, она только начиналась. Украинцы отделяли на потом все вопросы по борьбе с коррупцией, экономики и "жить по-новому". Таким образом у Петра Порошенко довольно долго держалось положительное отношение.

Однако через 3 – 4 месяца после президентских выборов состоялись парламентские, где фактически все показатели Порошенко уже были разделены пополам вместе с "Народным фронтом" Арсения Яценюка. Еще менее, чем через год, мы увидели кардинальное снижение уровня доверия к Порошенко. В первом туре в мае 2014 года у него было около 50%, а уже через год эта поддержка составляла едва ли четверть всех граждан. Снижение вдвое.



Петр Порошенко / Фото: 24 канал

Однако я думаю, что история украинских президентов у каждого своя, поэтому сравнивать, как все происходило у Кравчука, Кучмы или Ющенко – некорректно. Тенденции подобные – мы выбираем, но через некоторое время разочаровываемся в политике. Это традиционная характеристика не президента, а избирателя. Такой у нас народ.

Были разные времена. Украина за весь период президентства очень развилась, продвинулась. Мы говорим об электронном мире, распространении информации, войне, в том числе и информационной. Это огромное количество факторов, влияющих на жизнь украинца. Поэтому оценивать однолинейную поддержку бывших президентов и Зеленского не получается. Это надо делать в контексте времени.

Гончарук и Рябошапка – жертвы рейтинга?

Некоторые решения на Банковой указывают на то, что там достаточно чувствительно относятся к рейтингам. К примеру, отставка правительства Гончарука или генпрокурора Рябошапки. Общаетесь ли вы с кем-то из Офиса Президента? Можете подтвердить, что там занимаются рейтингами и это для них важно?

Я слышал о том, что нынешняя команда президента чрезвычайно интересуется социологическими цифрами и болезненно воспринимает снижение рейтингов. Человек, который был до этого актером и имел поддержку публики, реагировал на овации, – понятно, что он будет следить, есть ли эти овации.



Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка / Фото: коллаж 24 канала

Я поддерживаю заинтересованность власти в социологических замерах, которые говорят о том, что думает народ о власти. Так или иначе, социологию всегда и везде принимали и клали на стол любому президенту. Власть всегда держит руку на пульсе и это хорошо. Другое дело, что бывали периоды у разных руководителей, когда коллеги делали "теплую ванну" – рассказывали, что все вокруг его рейтинга правильно, а на самом деле выборы демонстрировали другие результаты. Я надеюсь, что цифры группы "Рейтинг" на улице Банковой читают, я в это верю, но точно не знаю.

Перезагрузка правительства Гончарука, отставка Рябошапки. Я правильно понимаю – их принесли в жертвы именно рейтингам?

Я, как социолог, не могу дать на это ответ. Я анализирую настроения общества и недовольство какими-то экономическими факторами. Были ли эти факторы вызваны правительством Гончарука – украинец может так далеко и глубоко ни интересоваться. Он видит, что у него в кармане. Если не увеличились средства – есть определенное недовольство. Однако благодаря ли Гончаруку, он мог даже не задавать себе этот вопрос, ведь прошло мало времени.

Что известно об отставке Гончарука и Рябошапки?► Украинские СМИ сообщали, что Гончарук после 6 месяцев работы главой Кабмина уйдет в отставку по собственному желанию. Сам Гончарук такие слухи отрицал и заявлял, что об увольнении с президентом не говорил. Однако в марте все же "сдался" и депутаты за отставку Гончарука проголосовали 4 марта.



► Верховная Рада на внеочередном заседании, которое состоялось 5 марта 2020 года, уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутата. В частности, накануне депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский собирал подписи для регистрации постановления об объявлении недоверия Рябошапке.

Если говорить о периодах премьерства Яценюка, Тимошенко – украинец мог бы как-то оценивать, потому что эти люди работали долго и в политике уже давно. Алексей Гончарук был совершенно неузнаваемым. Я думаю, если бы сейчас спросить, кто был главой правительства до Нового года – многие не смогли бы назвать фамилии.

Возможно, поэтому и удобно было свалить на них отсутствие быстрых результатов?

Владимир Зеленский в своем фильме сказал, что будем менять правительство, министров, пока те не станут идеальными. Однако привязки к какой-то конкретной фамилии не было. Возможно, это и хорошо. Возможно, это и есть технократическое правительство, я не знаю. Однако украинец требует качественных шагов.

О том, что Рябошапка – прокурор, я думаю, не знало 80% украинцев. О том, что он ушел в отставку – тоже. Эти шаги, наверное, связаны с какой-то внутренней ситуацией во власти, а не с рейтингами. Они, кстати, на Новый год были стабильными. Слухи об отставке и Гончарука, и Рябошапки ходили еще до Нового года.

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Была развернута черная пиар-кампания против них. Думаю, это и заставило президента принести их в жертвы.

Возможно, но точно не идет речь о социологии и общественных настроениях.

О достижениях Зеленского

Когда вы оглядываетесь на этот год, прошедший вы можете для себя ответить на вопрос "Что важного сделали?"

Перезагрузка, изменение лиц. Как бы ни было, вода под лежачий камень не течет. Ожидать, что наше государство можно как-то изменить, не меняя ничего – неправильно. Если у нас изменилось около 80% народных депутатов, то можно говорить, что какие-то изменения все же происходят.

Однако, как говорится, "отбор зерен из половы" будет происходить не так быстро, как сама смена власти. Конечно, смена власти не является эффективной, ведь есть проблемы с исполнителями, фамилиями, нардепами. Есть различные скандалы во власти, но это и является демонстрацией движения. Без этого ничего бы не было.



Владимир Зеленский / Фото: Детектор медиа

Я считаю, если мы куда-то движемся, то это уже хорошо. Если стоим на месте, то теряем время. Президент Зеленский пытается: добрые, неудачные или плохие – но делает. Я думаю, что даже благодаря негативу в этих попытках сделали выводы и дальше мы будем двигаться по правильному пути. Если бы мы ничего не делали, то рейтинги Зеленского были бы низкими уже в конце 2019 года.

В фильме было видно, что президент записывает себе в достижения много вещей, которые сделаны наполовину или не так, как это должно быть. К примеру, снятие депутатской неприкосновенности, закон об импичменте, о земле – все это какие-то половинчатые решения. Неприкосновенность могут снимать только для тех нардепов, по которым примет решение генпрокурор, а он – 100% человек президента. Закон о рынке земли тоже не запускает рынок земли. По вашему мнению, президент не углубляется в такие детали? Им действительно кажется, что все это реально сделано?

Я бы не говорил о сделано. Я бы говорил о процессе, который продолжается во времени. Украинец, к сожалению, не так глубоко анализирует ситуацию в государстве и не смотрит на законы, которые принимают. Все будут анализировать уже потом. Когда заработает рынок земли и каждый селянин почувствует от этого какой-то эффект – положительный или отрицательный. И только тогда каждый гражданин Украины сможет дать оценку.



Что надо знать о рынке земли / Инфографика 24 канала

Так же мы говорим о снятии депутатской неприкосновенности. Закон об открытых списках – это также какие-то эфемерные списки. Они больше открытые, чем закрытые. Однако об этом также украинец не знает. Только когда он придет на избирательный участок и посмотрит, как все работает – сможет дать какую-то оценку.

Именно поэтому на уровне экспертной среды можно много спорить: что правильно, что запущено в работу, что является заслугой именно этой команды власти, а что – предыдущей. Именно дороги начали строить еще при предыдущей власти, а нынешняя команда только это продолжает, и это прекрасно.

Прошло 365 дней от второго тура, а от реального президентства Зеленского – еще меньше, ведь инаугурация состоялась 20 мая 2019 года. Развитие государства не меряется в днях, а годами и поколениями. У нас, действительно, все меньше времени, а мы все больше отстаем от мира. Если мы будем делать кальку с зарубежного опыта, то никогда не будем впереди – мы всегда будем догонять мир. Нужны прорывы, идеи. В украинском бизнесе и политике могли бы рождаться идеи, которые можно было бы внедрять. Насколько они будут эффективными – увидим через несколько лет. Реформы не дают эффект сейчас.

Я поддерживаю реформы, но сделал ли это Зеленский – мне трудно сказать. В Украине есть еще много, что нужно делать. Я положительно настроен на изменения в государстве. Мы спросили украинцев с какими чувствами они живут в государстве, результат таков:

запрос на изменения;

надежда, а это те же изменения.

Надеются, что все будет хорошо, реформы будут и они будут направлены на экономию в государстве, а не хищение или новые схемы. На заботу о незащищенных слоях населения, а не на стяжания с обычных людей. На определенные лоббирования малого и среднего бизнеса, а не на лоббирование чрезвычайно большого бизнеса, которого тот не требует на самом деле. Украинец, конечно, даст свою оценку, как только он начнет видеть проблемы или неправильные шаги со стороны президента, правящей политической партии "Слуга народа" или премьер-министра.

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Об отношении украинского народа к власти

Мы какая-то страна неисчерпаемого оптимизма. Даже то, что им не удалось несмотря на турборежим сделать какие-то быстрые изменения – что мешало президенту и его партии?

Думаю, ничего быстро не происходит. Сколько бы законов не приняли, их нужно внедрить затем в работу. Сколько бы изменений или приказов не выдали, пока это все не дойдет до самого низкого исполнительного звена – это не будет работать. Так и турборежим, который условно закончился уже в октябре или ноябре. Украинец вообще не вникает, что там было проголосовано. Он очень четко реагирует на материальное улучшение.

Напомню историю правительства Гройсмана, который примерно в сентябре – октябре 2018 года поднял пенсии. Как только это дошло на низы и большинство пенсионеров на карточку получили увеличенную цифру – в социологических замерах увеличилось количество людей, которые оценивают развитие государства как правильное. Увеличилась поддержка на тот момент президента Порошенко, самого Гройсмана, правительства, власти как таковой.



Владимир Гройсман / Фото Укринформ

Все это, конечно, забыли буквально через 2 месяца. Возможно, это не очень правильно, но обвинять обычного гражданина, который живет где-то в маленьком городке или селе, и думает, как удержать свою семью – я бы не критиковал украинский народ за такой подход.

Но наш народ так легко купить за 1000 гривен, потому что он такой бедный?

Я думаю, что нас легко купить не из-за бедности, а потому, что мы все время хотим что-то получить от государства. Это действительно проблема, потому что мы очень патерналистские. То есть мы ожидаем, что кто-то за нас что-то сделает. И если государство дает 1000 гривен, надо срочно бежать и их брать. К этому привело и советское прошлое, и бедность в начале 1990-х, реструктуризация, переламывание всего на свете. Я даже глубже пойду – Голодомор, раскулачивание... Это так же привело к уничтожению активного класса украинского предпринимательства, фермерства.

Сейчас достаточно много патерналистов, которые считают, что государство им что-то должно. Их нельзя осуждать – просто государство не должно им. Оно не хочет давать им больше, потому что само бедное. Но бедное оно не потому, что дурное, а потому, что разворовывают.

Один иностранец сказал, мол, у вас все будет хорошо, только воровать надо меньше. Мы можем быть очень богатым государством, если эффективно будем тратить наши деньги, которые собираются налогами.

Если эффективно будут расходоваться государственные бюджетные деньги, государственные предприятия будут эффективно работать, а не приводить сначала к банкротству, а потом по дешевке продаваться в частные руки – тогда все будет хорошо. У нас о государстве думают просто меньше. И власть так же думает меньше. В этом есть проблема. Украинец к этому привык.

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Украинцу поставьте несколько лавочек на улице – и мэр будет чрезвычайно хорошим человеком. А еще подсветите эту улицу, поставьте фонари, цветы посадите – невероятный мэр. А о том, что это обязанность мэра, могут и не вспомнить. Нам надо развивать город, собирать больше налогов, делать его инвестиционно привлекательным – об этом украинец может не подумать. Вместо этого он будет точно радоваться элементарным вещам – например, сделанной дороге.

Речь идет о том, что у нас требования невысокие к власти. Однако в пиковые моменты, моменты трансформации, моменты Революции Достоинства, Оранжевой революции, войны – мы концентрируемся и очень внимательно смотрим. Поэтому власть под прицелом. Под пристальным взглядом, как говорил один из наших президентов, маленького украинца.



Революция Достоинства / Фото: slovodilo

Петр Порошенко в 2014 году набрал 50% в первом туре и это считали невероятным успехом и невероятными требованиями к нему. А Владимир Зеленский набрал 73% во втором туре, а это значительно большие требования к президенту и надежды на него. Поэтому и падение будет очень болезненным, если ситуацию в государстве Зеленский или не удержит, или не сможет сдвинуться с места. Снимать можно сколько угодно фильмов, выходить на пресс-конференции, ездить по стране и гонять каких-то чертей. Но если обычный украинец не увидит развития государства, значит попытка была напрасной. И украинец снова пойдет на избирательные участки и искать того, кто все же сдвинет это государство с мертвой точки.

О падении рейтинга "Слуги народа"

Насколько я понимаю, сейчас воплощать все те вещи, которые Зеленский пообещал во время президентской кампании, ему мешает его собственная партия "Слуга народа", в которой начались какие-то брожения и расколы. Согласно исследованиям вашей соцгруппы, рейтинг этой партии составляет 38%. Это почти столько же, сколько "слуги" набрали по спискам на выборах. Но они имели чуть ли не вдвое большую поддержку, например, в сентябре, когда включился так называемый турборежим в Раде. Рейтинг постепенно и уверенно с тех пор падает. Почему?

Пик в августе – сентябре на уровне 65% получен не благодаря турборежиму, тогда они только начинали думать над этим. Это благодаря освобождению украинских заложников, благодаря Владимиру Зеленскому. Затем "Слуга народа" пошла вниз, ведь особых изменений украинец не наблюдал.



Рейтинг "Слуги народа" / Фото: скриншот из видео

Турборежим – это прекрасно, но украинец не знает, о каких законах идет речь. Что такое этот турборежим или принтер, о которых говорила экспертная среда? То есть он видит, что работают, что-то принимают – уже хорошо. Но он не вникал, о чем там шла речь. Поэтому оценивать этот турборежим очень трудно.

Что было в кипах этих бумаг? Я лично этого не знаю. Возможно, я не слишком интересовался, но я транслирую мысли обычного гражданина, он так же не интересовался. А по снижению – разумеется, если мы сравниваем рейтинг "Слуги народа" с парламентским рейтингом, то потери минимальные – минус 5% за 9 месяцев, если не ошибаюсь. Если мы берем пиковые 65% – это то, с чего мы начинали разговор.

У Зеленского было 75% рейтинга доверия. Это хорошо, что такое было. Хуже было бы, если бы он просто пошел вниз, как это со всеми партиями происходит. Но здесь еще был рост, а значит надежды, чаяния и демонстрация каких-то шагов были правильными. Значит шаги были правильными, украинец это заметил.



Отношение украинцев к Зеленскому / Инфографика 24 канала

А дальше украинец вернулся к обычному дню. Будни съедают радость от жизни, конечно. Нигде не денешься, надо работать. Власть была, наверное, не очень готова к этому. Молодая "зеленая" команда, которая пришла в парламент в июле и в августе, начала свою работу, открыла для себя очень много нового. В переписке было видно фразы "да вы что, тут можно и внуков обеспечить". Да, это доступ к большим средствам, когда ты распоряжаешься миллиардами. Это меняет психику человека, видение и жизни. Я надеюсь, что президент и силовые структуры не позволят встать на те же грабли всем, кто приходит к власти. Ведь управление потоками и коррупция в высших эшелонах власти всегда была присуща украинскому государству. Именно поэтому мы бедная страна, если бы мы это преодолели, то могли бы и разбогатеть.

Насколько для партии будут вредны скандалы, которые они пережили за год, к примеру, слухи о зарплатах в конвертах, секс-скандалы, скандалы с группой Коломойского? Получила бы партия такую ​​же поддержку, если бы выборы состоялись сейчас?

Мы цифры показали очень свежие, им еще недели нет, – 38%, партия однозначно бы победила. Ближайший преследователь это "Европейская солидарность" – 15%, ОПЗЖ – 14%, "Батькивщина" – примерно 10%.

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Относительно скандалов. Они начали распространяться еще с сентября, октября, ноября 2019 года. Были разные скандалы, но рейтинги держались. Но как только обнародовали премии, зарплаты и финансы чиновников, народных депутатов, руководителей госпредприятий, то это больно ударило по рейтингу. Реакцияипрезидента и премьера были направлены на погашение этой темы. Украинец очень тяжело воспринимает, когда кто-то зарабатывает больше, ему трудно понять эти цифры.

К слову! Президент Украины Владимир Зеленский в марте 2020 года заработал 28 тысяч гривен. Это был первый месяц карантина. В феврале его зарплата была такой же.

К другим ошибкам украинец относится весьма снисходительно, потому что сам не совершенен, поэтому может это простить. Но что касается денег, то он не готов это простить.

О возвращении Саакашвили

Что вы можете сказать о вероятном назначении Саакашвили в правительство? Это попытка показать реформы или увеличить рейтинги?

Пусть это комментируют политологи. Социолог может сказать только одно, я помню огромный уровень поддержки, который имел Саакашвили в Украине. Я помню за полгода шансы взять 10 или 15% рейтинга политической партии Саакашвили в Украине были реалистичными. То есть от появления его в качестве кандидата и политика с 2% рейтинга до максимальных показателей, которые он мог взять, прошло слишком мало времени. Но так же быстро он своей где-то эмоциональностью, "дерганым" стилем общения, управлением и действиями погасил рейтинг до тех самых 2%, а затем совсем до 1%.

Что известно о назначении Саакашвили? Вероятно, в ближайшее время после встречи с депутатами "Слуги народа" на внеочередном заседании Рады Михаила Саакашвили назначат вице-премьер-министром по вопросам реформ в правительстве Шмыгаля. Эту должность ему предложил Владимир Зеленский. Сам Саакашвили также подтвердил, что получил предложение от президента.

Каковы эти показатели будут сейчас и на сколько украинец готов к возвращению Саакашвили еще и в правительство? Мне трудно сказать. Я думаю, что мы это обязательно увидим. То, что это будет интересное шоу – однозначно.

По вашему мнению, возможно реанимировать прежние рейтинги?

Не бывает ничего невозможного. Но другое дело, если ты уже был, то победить трудно. Но держаться на уровне, содержать большое количество сторонников, быть интересным, аналитическим и главным комментатором в стране – очень возможно. Политики выбирают себе какую-то роль, если они не могут возглавить государство. Саакашвили также будет себя искать.



Михаил Саакашвили / Фото: РБК-Украина

Если у него будут "развязаны руки" и ему вдруг что-то удастся сделать, может это добавить рейтингов его "Движению новых сил", может ли он получить шанс пройти в парламент?

Я думаю, что Саакашвили после назначения получит однозначно рост своих рейтингов. Он выходит из тени, о нем начинают говорить. То есть с нуля он получит определенный рост уровня поддержки. Говорить о 5% на предстоящих местных или парламентских выборах еще рано. Но если он сможет говорить все, что думает, то, конечно, он найдет своих сторонников очень быстро.



Саакашвили и Украина / Инфографика 24 канала

Ваше мнение, не как социолога, а как украинца, который за всем этим наблюдает, зачем это президенту?

Я не знаю. Лучше спросить у президента. Я с удивлением узнал об этом из СМИ. Будет интересно за этим наблюдать, будет на кого отвлечь внимание, о чем подумать, кроме коронавируса.