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Про поддержку Порошенко на предстоящих выборах Кернес говорит в каждом интервью, – журналистка

101 Читати новину українською
Кернес не скрывает, что поддерживает Порошенко
Кернес не скрывает, что поддерживает Порошенко / Фото из открытых источников

Действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес чувствует себя уверенно. Время от времени он оказывается на грани, но всегда выходит сухим из воды из любых неприятных ситуаций.

Такое мнение в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" выразила журналистка-расследователь Татьяна Мартынюк.

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"Его явно не проукраинская позиция во время Евромайдана и участие в сепаратистском съезде не стала причиной для уголовного преследования. Он –  один из главных действующих лиц кооперативной схемы, но даже не подозреваемый по делу, и вот –  очередной фарс с этим делом и судьей Антоновым", –  сказала Мартынюк.

По ее словам, Кернес умудряется держаться на плаву при любой власти. Сейчас он выражает особую лояльность к Прошенко, не скрывая.

О поддержке действующего Президента на будущих выборах говорит в каждом интервью. Харьковчане в большинстве мэром тоже довольны –  из принципа "ну хоть что-то делает". Поэтому определенный процент голосов на выборах в Харькове Кернес определенно таки действующему гаранту обеспечит. Таки для нашей страны подобный расклад –  типичная ситуация. Досадно констатировать, но мы все разинули рты и понимаем, что сделать ничего не можем,
–  отметила расследователь.

Она добавила, что закрытие дела Кернеса в Полтаве юридически выполнено в совершенстве –  по закону и не подкопаешься.

"Нас всех снова обвели вокруг пальца", –  подчеркнула Мартынюк.

Видео полного выпуска "ЦРУ. За кадром" за 18 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Геннадий Кернес Видеоблоги
Источник: 24 канал
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