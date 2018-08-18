Про поддержку Порошенко на предстоящих выборах Кернес говорит в каждом интервью, – журналистка

Действующий городской голова Харькова Геннадий Кернес чувствует себя уверенно. Время от времени он оказывается на грани, но всегда выходит сухим из воды из любых неприятных ситуаций.

Такое мнение в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" выразила журналистка-расследователь Татьяна Мартынюк.

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"Его явно не проукраинская позиция во время Евромайдана и участие в сепаратистском съезде не стала причиной для уголовного преследования. Он – один из главных действующих лиц кооперативной схемы, но даже не подозреваемый по делу, и вот – очередной фарс с этим делом и судьей Антоновым", – сказала Мартынюк.

По ее словам, Кернес умудряется держаться на плаву при любой власти. Сейчас он выражает особую лояльность к Прошенко, не скрывая.

О поддержке действующего Президента на будущих выборах говорит в каждом интервью. Харьковчане в большинстве мэром тоже довольны – из принципа "ну хоть что-то делает". Поэтому определенный процент голосов на выборах в Харькове Кернес определенно таки действующему гаранту обеспечит. Таки для нашей страны подобный расклад – типичная ситуация. Досадно констатировать, но мы все разинули рты и понимаем, что сделать ничего не можем,

– отметила расследователь.

Она добавила, что закрытие дела Кернеса в Полтаве юридически выполнено в совершенстве – по закону и не подкопаешься.

"Нас всех снова обвели вокруг пальца", – подчеркнула Мартынюк.

Видео полного выпуска "ЦРУ. За кадром" за 18 августа 2018