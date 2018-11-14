10:08
14 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Диктаторские замашки Рогозина. Иллюзии Навального
      Вєсті Кремля
      22:41, 13 ноября
      Вести.UA. Украинцы завидуют Луценко. Политические амбиции "евробляхеров"
      Вєсті.UA
      20:04, 13 ноября
      Кошерная еда, ручки Parker и Олег Винник: на что тратит госбюджет власть Днепра
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. В бой идут только "старики"
      Згадати все
      23:05, 13 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Валерий Карпунцов
      ПСЕВДОВЫБОРЫ НА ОККУПИРОВАННОМ ДОНБАССЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Валерий Карпунцов

      Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену

      279
      Страхова медицина в Україні може вирішити чимало проблем, але навряд змінить систему
      Страхова медицина в Україні може вирішити чимало проблем, але навряд змінить систему / From.ua

      "Коли немає здоров'я, мовчить мудрість, не може розквітнути мистецтво, не грають сили, марне багатство і безсилий розум". Це висловлювання видатного давньогрецького вченого дає зрозуміти всю важливість медичної галузі для кожної людини незалежно від її віку, статі, національності, віросповідання.

      А в Україні питання охорони здоров'я без перебільшення можна назвати питанням життя і смерті, бо наша медицина наразі перебуває у жахливій кризі. І це при тому, що гарячі дискусії з приводу реформи медичної галузі, як у політикумі, так і у суспільстві, точаться не один рік, проте "віз і нині там". Але останнім часом все стало ще гірше, галузь занепадає, а громадяни почасти не можуть отримати навіть першу елементарну допомогу. Що вже казати про інноваційні медичні послуги.

      Читайте також: Квіташвілі не вірить, що Україна незабаром матиме страхову медицину

      Найбільше від цього страждає населення у сільській місцевості і невеличких містах. Та, власне, і в мегаполісах комунальні лікарні й поліклініки не можуть похвалитися сучасним рівнем обслуговування, інноваційним устаткуванням та гідними умовами для хворих, що потрапляють до стаціонару. Єдина перевага полягає в тому, що у городян є можливість звернутися за допомогою до приватних медичних закладів, де вони отримають і сервіс, і діагностику, звичайно ж, за наявності чималих коштів.

      Чому страхова медицина важлива

      Бюджетні медичні заклади не в змозі конкурувати з приватними клініками, бо через брак достатнього фінансування не можуть придбати сучасне діагностичне обладнання, без якого лікар на заході, наприклад, просто не уявляє своєї роботи.

      Через нестачу коштів умови перебування в українських лікарнях теж на вкрай низькому рівні. І ще одна проблема – у нас уже сьогодні відчувається гостра нестача кваліфікованих кадрів. Це стосується як середнього медперсоналу, так і лікарів.

      Чому виникла така ситуація? Справа в тому, що кульгає на обидві ноги не лише медична галузь як така, а й система підготовки майбутніх фахівців. І хоча конкурс у медичні інститути та університети і досі вражає, чимало випускників після отримання дипломів не поспішають до лікарняних закладів, а намагаються знайти роботу у різноманітних компаніях, які мають дуже віддалене відношення до практичної медицини.

      Пояснення просте: там більше платять. Адже заробітні плати українських медиків не витримують жодної критики. Між тим наших кваліфікованих спеціалістів з радістю запрошують зарубіжні клініки, пропонуючи їм достойну оплату праці і прекрасні умови в роботи в добре обладнаних лікарнях.

      Як нам подолати всі ці негаразди і нарешті створити нормальну систему охорони здоров'я? Проблема складна, запущена і за помахом чарівної палички її не розв'язати. Зрозуміло одне: сподіватися на те, що ця неповоротка забюрократизована машина почне працювати за європейськими стандартами вже завтра, не доводиться.

      Насамперед тому, що у нас немає необхідного досвіду. Але ж ніхто не забороняє нам звернутися до досвіду тих країн, які зуміли вибудувати просту і доступну систему медичної допомоги, котра забезпечує необхідними послугами все населення країни. Мається на увазі страхова медицина.

      Для запровадження страхової медицини Україні бракує досвіду
      Для запровадження страхової медицини Україні бракує досвіду

      У нас наразі вона перебуває у зародковому стані, бо в країні діє лише так зване добровільне медичне страхування. Для прикладу, у Німеччині перший закон про обов'язкове медичне страхування для людей, що працюють, з'явився у 1883 році і став обов'язковим для всієї країни. А в Баварії, адже це окрема земля із своїми органами влади, страхова медицина існує з 1869 року! Власне, саме положення німецького законодавства бралося за основу при підготовці медичного страхування у більшості європейських країн.

      Багаторічні дискусії і намагання створити в Україні щось подібне до тих лікувальних закладів, які існують у більшості розвинених країн, так і не дали результату. Все вилилося у добрі наміри, котрими, як відомо, вистелена дорога до пекла.

      Проте давайте не будемо задаватися сакральним запитанням, хто винен, а спробуємо зрозуміти, що і як робити, аби подолати всі перепони і зробити перші кроки для вибудови дієздатної системи охорони здоров'я. І якщо вони будуть успішними, люди нарешті повірять в ефективність медичної реформи, започаткованої в Україні.

      Саме цими ідеями ми, як автори законопроекту №9163, і послуговувалися, розпочинаючи роботу над його підготовкою. Наразі документ перебуває на розгляді у комітетах Верховної Ради, і дуже сподіваємося, що він буде прийнятий вже до кінця поточного року. Законопроект насправді дуже важливий, тому відкладати його у довгу шухляду не слід, бо саме страхова медицина дасть усім громадянам України доступ до нормальних медичних послуг.

      Читайте також: У МОЗ вказали на три головні переваги страхової медицини

      Про що йдеться у зазначеному документі. Насамперед там чітко виписані правила гри. Так, базова програма передбачає перелік тих медичних послуг, які отримують усі громадяни України, а також іноземні громадяни та особи без громадянства за рахунок бюджетних коштів. Першочергово це медична допомога на рівні збереження життя і тільки частково на рівні збереження здоров'я.

      Про обов'язкове медичне страхування

      Тепер стосовно програми обов'язкового медичного страхування. У законопроекті зазначається, що медичне страхування в Україні це форма "фінансового забезпечення витрат населення України, що можуть бути понесені на лікування, діагностику, профілактику, реабілітацію, забезпечення ліками та засобами медичного призначення тощо у разі хвороби, нещасного випадку, в межах, визначених Програмою страхування, за рахунок грошових фондів (страхових резервів страховиків та коштів Резервного Фонду загальнообов'язкового медичного страхування)".

      Не можу обійти увагою і положення стосовно джерел фінансування і контролю за коштами. Якщо коротко, то всі фінанси страхових резервів передбачається розмістити "в державних банках з урахуванням безпечності, прибутковості, високої ліквідності, низької ризиковості, диверсифікованостві." Контроль за рахунками, на яких розміщені вищезгадані кошти, здійснюватиме спеціальний Уповноважений орган.

      А ще, акцентую увагу на терміні "профілактика". Як на мене, це надзвичайно важливий аспект медичного обслуговування, адже завжди легше попередити хворобу, ніж лікувати запущену. Як слушно зауважив свого часу видатний хірург Пирогов:

      Майбутнє належить медицині запобіжній. Ця наука, йдучи під руку з державністю, принесе безперечну користь людству.

      Читайте також: Україна почне переходити до страхової медицини з наступного року

      Автор: Валерий Карпунцов
      Теги: Новости Украины Медицина Здоровье Новости политики Публикации
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      сегодня , 08:40 Про страхову медицину: краще запобігти хворобі, аніж лікувати запущену
      Валерій Карпунцов 279
      Где в мире легализована марихуана: инфографика
      13 ноября , 23:00 Где в мире легализована марихуана: инфографика
      Олена Булан 269
      Інформаційна війна: програли чи ні?
      13 ноября , 22:00 Інформаційна війна: програли чи ні?
      Володимир Горбач 221
      Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      13 ноября , 21:01 Выход из Минска-2 и заморозка конфликта: что изменится после псевдовыборов на Донбассе?
      Інна Жолобович 590
      Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      13 ноября , 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
      621
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук