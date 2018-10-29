Про тарифи на газ, або Як "шоколадний барон" стає газовим королем України

Влада підвищила ціни на газ для населення: цього разу вони зростуть на 23%. Дуже дивно, адже рік тому ми чули від керівництва країни зовсім інші обіцянки і запевнення. Нам обіцяли не підвищити, а, навпаки, знижувати ціни на газ.

Ось, що говорив президент Порошенко рік тому: "Ціни на газ ми перерахуємо. В менший бік. Бо Україна переплачувала. Що переплачувала? Корупційну складову".

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Та ось рік минув і влада запровадила нове підвищення цін на газ. Очевидно, що слідом за газом подорожчає все, але керівництво країни запевняє: підвищення тарифів майже ніхто не відчує, адже різницю в збільшенні цін на газ уряд компенсує щедрим роздаванням субсидій.

І тут традиційне вже питання: ну а субсидії звідки беруться? Хіба не з наших податків? Можна ще субсидії покривати коштом закордонних кредитів, які, знов-таки, доведеться виплачувати нам або нашим дітям. І знову-таки – з наших податків.

З тим, що ціна на газ має бути ринкова, навряд чи є сенс сперечатися. Але принцип ринку простий: чим менше товару – тим ціна вища, чим більше товару – тим ціна на нього нижча. І як влада підготувалася до того, щоб на енергетичному ринку було більше товару?



Юрій Вітренко озвучував "амбітні плани" з видобутку українського газу

Два роки тому Юрій Вітренко, заступник керівника "Нафтогазу", визнав, що ціни на газ доведеться підвищувати. І додав, що для мінімізації впливу імпортних цін на блакитне паливо українська державна компанія "Нафтогаз" має план суттєвого нарощування видобутку блакитного палива. "У нас є амбітна програма збільшення видобутку газу на 30% за чотири роки", – написав пан Вітренко в 2016 році. Ви спитаєте, як там ця амбітна програма? Вдалося наростити "Нафтогазу" видобуток?

Відповідаю: за підсумками минулого року, обсяг видобутку газу державним "Нафтогазом" не лише не зріс, а навіть впав на майже відсоток. Ну, цього цілком варто було очікувати, адже видобувний підрозділ "Нафтогазу" – державне "Укргазвидобування" – за останні чотири роки майже не отримало жодного нового газового родовища.

Наприклад, на Полтавщині, яка багата на поклади блакитного палива, місцева обласна рада відмовила "Укргазвидобуванню" 67 разів за останні чотири роки. Тобто, найбільша державна компанія, що видобуває газ, так і не змогла ввести в дію нові свердловини. Натомість, ця ж Полтавська обласна рада щедро роздає газові надра сумнівним фірмам, у яких немає ані офісів, ані обладнання. І які точно газ видобувати не збираються. Зате, ці дивні фірми тісно пов'язані з нинішнім керівництвом країни, яке прибирає до рук чимало смачних шматків державної власності.



Російський олігарх Павло Фукс добре себе почуває в Україні

Нагадаю, три місяці тому депутати Полтавської обласної ради без аукціонів віддали десять газових родовищ фірмі "Іст Юроуп Петролеум", яка контролюється скандальним російським олігархом Павлом Фуксом. Цей спритний ділок, який є одним із забудовників центру Москви та бізнес-партнером сім’ї колишнього президента Росії Єльцина прекрасно облаштувався в сьогоднішній Україні. Його часто бачать як гостя в Адміністрації президента Порошенка.

Згадана фірма Фукса, яка отримала надра на Полтавщині, не займається видобутком, бо просто не має для цього ані персоналу, ані техніки. До того ж, її офіс зареєстрований в сауні на околиці Києва. І зрозуміло, що Фукс отримує надра навіть не для себе. Хто він такий, зрештою? Очевидно, що за скромний відсоток він просто виконує функції технічного директора оборудки, роль такого собі "смотрящєго", який допомагає президенту Порошенку піти з посади ще більш заможною людиною, ніж до пришестя в чільне крісло країни.

Чому б не зробити "шоколадного барона" ще й газовим королем України?

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Відтак, за рішення про передачу Фуксу десяти газових родовищ активно проголосувала фракція президентської партії БПП в Полтавській облраді. Але не тільки. Бо цей дерибан газових надр в інтересах російського олігарха слухняно і організовано своїми голосами підтримали навіть такі патріоти, як фракції "Свобода" та "Укроп". А крім того, за передачу надр Фуксу проголосували і такі несамовиті критики нинішньої влади, як депутати від "Батьківщини" та "Радикальної партії".

Але ви тільки не розповідайте про це Юлії Тимошенко. Вона ж напевне вважає, що її депутати на Полтавщині є справжньою опозицією і не йдуть на ганебну корупційну співпрацю з нинішньою владою. Бо після підняття тарифів вона так щиро і гнівно почала засуджувати Порошенка в тому, що той прибрав до рук найкращі газові родовища країни: "Найкращі родовища України вже розібрані корумпованим оточенням Порошенка".

Бідна Юлія Володимирівна. Вона напевне і не знає, що крім голосування тримісячної давнини, коли її рідні депутати на Полтавщині допомогли оточенню Порошенка забрати надра для Фукса, буквально на минулому тижні вони провернули такий самий фокус: 19 жовтня полтавські депутати знову зібралися на чергову сесію і знову без аукціонів віддали – щоправда, вже не десять, а лише чотири – газові родовища сумнівним фірмам, які теж пов’язують з тим самим російським ділком Фуксом.



Бідна Юлія Тимошенко, мабуть, не знає, що витворяють її прихильники у регіонах

І знову фракція "Батьківщини" майже в повному складі організовано підтримала цю ініціативу депутатів БПП.

Тому що і Петро Порошенко, і Юлія Тимошенко, що б вони не розповідали вам про зниження цін на газ – прекрасно знають: газ – це найкращий спосіб заробляти мільярди в Україні.

Принаймні, поки ви за нього платите. Просто з гаманців, або опосередковано – з податків та субсидій. Ось це і є справжня правда.