22:28
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Блог Соцсети

Про війну, газ і свободу: у 2021 році ми ризикуємо залишитися в холоді і голоді

3086
Чи буде Північний потік-2?
Чи буде Північний потік-2? / ukrainian.voanews.com

Президент України сьогодні має вести перемовини з Канцлеркою Німеччини, зокрема стосовно будівництва Північного потоку-2. Стратегія перемовин нікому не відома. Що й не дивно.

Два тижні нашого спілкування у Брюсселі, Берліні та Вашингтоні засвідчили – за чотири роки війни Україна так і не запропонувала західним партнерам жодної моделі взаємовигідного управління українською газотранспортною системою. Такої моделі українська влада досі просто не напрацювала. Зрештою, як і зовнішньої чи безпекової політики.

Читайте також:  У Європі назріває скандал довкола будівництва "Північного потоку-2"

Газотранспортна система України є для нас другим і останнім після ядерного арсеналу безпековим щитом. А нарощування видобутку власного газу є рівноцінним нарощуванню озброєння.

За умови побудови Північного потоку-2 будь-які гарантії на транзит газу через Україну є Будапештським меморандумом-2. Якщо Росія побудує газогони з потужністю, достатньою для транспортування газу до Європи в обхід України, то в будь-який момент зможе залишити без газу українців, як це зробила з грузинами у 2008. Жодних важелів впливу на Росію не буде. А без збільшення видобутку власного газу, десь у 2021 ми ризикуємо залишитися у холоді і голоді.

Тому будь-який український посадовець, що висловлює готовність обговорювати гарантії транзиту газу через Україну за умови побудови Північного потоку-2, представляє інтереси Росії, а не України.

Першим за зраду національних інтересів України має відповісти Міністр енергетики Ігор Насалик, який власне почав обговорювати гарантії транзиту. Зрадою національних інтересів є також бездіяльність Віце-прем'єра Володимира Кістіона, який блокує напрацювання моделі ефективного управління газотранспортною системою так само, як і бездіяльність тимчасового очільника Держгеонадра, який блокує прозоре видання дозволів на видобуток українського газу.

Читайте також:  Німеччина розпочала будівництво "Північого потоку-2"

Судно із трубами для будівництва Північного потоку-2 уже в дорозі. У нас зворотній відлік на місяці, а можливо й тижні. Будь-яка влада, що залежатиме від російського газу, зробить нас усіх залежними від Росії.

Автор: Оксана Сироїд

Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости политики Украина – Россия Северный поток-2 Публикации Оксана Сыроид
Источник: Facebook Оксани Сироїд
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:01 Чи оголосить Трамп війну Європі та День Перемоги в Україні, – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 185
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 307
Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: новый официальный бренд и инаугурация "царя" Путина
368
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 539
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1365
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук