16:04
6 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как россияне едят из мусорников. Зверев – преемник Путина
      Вєсті Кремля
      22:39, 5 марта
      Вести.UA: Гладковский становится блогером. Гройсман – конкурент Супрун
      Вєсті.UA
      19:56, 5 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как торговали в Союзе с миром
      Згадати все
      00:33, 2 марта
      Телеканал новостей 24 Блоги Дмитро Снєгирьов
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Дмитро Снєгирьов

      Про військову техніку та місця дислокації терористів

      535
      Громадська ініціатива "Права справа" повідомляє про місця дислокації бойовиків
      Громадська ініціатива "Права справа" повідомляє про місця дислокації бойовиків / Інформатор

      В самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" постійно заявляють про те, що все наявне у них озброєння – трофейне, а амуніція передана "волонтерами", що підтримують бойовиків.

      Днями офіцер ЗСУ Анатолій "Штірліц" Штефан на своїй сторінці у Facebook опублікував відео, на якому зафіксовано військову техніку, а саме: ЗРК "Стріла -10", який є на озброєнні угруповань бойовиків "ЛНР" і "ДНР". "На це раз "шахтарі" з 1 АК окупантів дістали аж цілі батареї ППО, оце треба вчитися. І авжеж вони у шахтах їх взяли прямо з екіпажами їхтамнетів",
      повідомляє Анатолій Штефан.

      Читайте також: "Іхтамнєти" на Донбасі: з'явився новий фотодоказ

      Зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) "Стріла-10" призначений для візуального спостереження та знищення повітряних цілей на малих висотах. Прийнятий на озброєння в 1976 році.

      2 липня 2014 року на вулицях окупованого Луганська, під час проходження колони бойовиків, було зафіксовано три бойові машини піхоти (БМП-2) та ЗРК "Стріла-10".

      16 липня 2014 року у ЗМі була оприлюднена інформація з посиланням на РНБО, що на озброєнні терористів з'явився самохідний зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10". В РНБО підкреслювали, що такий комплекс міг потрапити в руки терористів лише з Російської Федерації.

      В серпні 2014 аналітичним відділом ГІ "Права Справа" було встановлено скупчення на автобазі в місті Ровеньки важкої бронетехніки, ЗРК та живої сили незаконних збройних формувань. 23 серпня 2014 року в результаті високоточного удару Збройних Сил України по виявленому об'єкту розвідкою підтверджено повне знищення бази терористів.

      У місті Ровеньки Луганської області було встановлено скупчення на автобазі близько 40 броньованих машин, 3 ЗРК типу "Стріла-10" і до 500 найманців незаконних збройних формувань. Ймовірно – це екіпажі виявленої техніки,
      розповіли тоді в штабі АТО.

      26 жовтня 2015 року місцевими джерелами "Права Справа" була зафіксована важка бронетехніка бойовиків, зокрема ЗРК "Стріла -10", на територіях промислових баз, що розташовані за адресою: пров. Краснодонський, поруч з базою ЛСТК.

      Читайте також: Бойовики нещадно обстрілюють населені пункти та ЗСУ

      Примітно, що бойовики "ЛНР" змушені були підтвердити інформацію "Права Справа" про місце знаходження своєї бази в Луганську. 7 листопада на Youtube-каналі бойовиків "Юго-ВОСТОК информационно-аналитическое агентство" було опубліковане відповідне відео. На відео бойовиків можна побачити територію в районі промислових баз у пров. Краснодонський, на якій розміщуються військова техніка терористів.

      Варто зазначити, що це не перший випадок, коли бойовики вимушені підтвердити наявність живої сили і техніки в тому чи іншому місці їхнього базування після оприлюднення відповідної оперативної інформації аналітичного відділу ГІ "Права Справа".

      У травні 2016 року "Права Справа" повідомила, що в районі тимчасово окупованого міста Ровеньки Луганської області розквартировано підрозділ ЗС РФ загальною чисельністю до 200 чоловік. Крім живої сили, зафіксовано присутність 7 одиниць РСЗВ "Град", три ЗРК "Стріла-10", дві БМП та чотири БТР. Тоді, за інформацією місцевих джерел організації, з території Ростовської області (РФ) на територію тимчасово окупованих районів Луганської області були передислоковані окремі підрозділи 35-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади (місце постійної дислокації – Алейськ (Алтайський край), в/ч 41659). 35-та бригада входить до складу 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

      Наразі одним з місць дислокації важкої бронетехніки і ЗРК бойовиків в окупованому Луганську є база "Транспеле" ТОВ "Лаа-Транс".

      Крім того, наявність важкої бронетехніки бойовиків зафіксовано на території АТП 10927 за адресою: м. Луганськ, вул. Оборонна, 101-а. На території АТП створено базу для капітального ремонту пошкодженої бронетехніки бойовиків.

      Читайте також: Аферисти розкрадають гроші для переселенців з Донбасу

      blog_ava
      Сколько людей умерли от гриппа: печальная статистика
      сегодня
      2302
      Автор: Дмитро Снєгирьов
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Терроризм Новости Луганска Новости Донецка Война
      Источник: Facebook
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Скасування статті про незаконне збагачення: влада захистила себе перед виборами
      сегодня , 16:00 Скасування статті про незаконне збагачення: влада захистила себе перед виборами
      Віталій Шабунін 6
      Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      сегодня , 15:30 Почему Евровидение – зеркало для всей страны
      Павло Казарін 44
      Про військову техніку та місця дислокації терористів
      сегодня , 15:00 Про військову техніку та місця дислокації терористів
      Дмитро Снєгирьов 536
      Книга отзывов и предложений ушла в небытие
      сегодня , 14:30 Книга отзывов и предложений ушла в небытие
      Ірина Поліщук 276
      Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      сегодня , 14:01 Как полететь за границу не за все деньги: советы для путешественников
      Ірина Буртик 175
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук