Украинская столица впервые в этом году отмечает свой день рождения в онлайн режиме. Киеву исполняется 1538 лет.

Виртуально сегодня прошел даже ежегодный "пробег под каштанами", сообщает 24 канал.

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По замыслу организаторов, за всех киевлян по улицам Киева бежала команда послов, они преодолели дистанцию в 5 километров. В пробеге принял участие и городской голова Виталий Кличко.

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Вместе с мэром столицы бежали, в частности: Вадим Гутцайт – министр молодежи и спорта Украины, олимпийский чемпион по фехтованию; Владимир Жовнир – заслуженный врач Украины; Виктор Шевченко – участник боевых действий в АТО; Максим Ермохин – представитель сборной команды Игорь Непокоренных.

А также Кристина Струй – тренер пробега, призер Олимпийских игр по легкой атлетике; Наталья Лебедева – победительница первого благотворительного мероприятия "Пробег под каштанами"; Наталья Гурина – представительница самой многочисленной корпоративной команды, "Райффайзен Банка Аваль".

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Онлайн-трансляция пробега

Традиционное для столицы действо транслировал телеканал "Киев". Каждый, кто хотел или хочет присоединиться к пробегу, может посмотреть трансляцию и сделать благотворительный денежный взнос – 100 гривен. Собранные средства направят на нужды украинских врачей и медучреждений.

"Пробег под каштанами" в Киеве прошел онлайн: видео трансляции