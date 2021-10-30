Авария произошла 30 октября около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранского ОТГ.

Недавно Водитель Infiniti насмерть сбила старушку: жесткое ДТП в Харькове начали расследовать

Машина оказалась в доме 80-летнего пенсионера

Неприятный сюрприз получил местный 80-летний пенсионер. Именно в его дом влетел Volkswagen.

По предварительной информации, водитель из-за густого тумана не справился с управлением. Машина разбила стену дома.

Водителя проверили на содержание алкоголя в крови

Правоохранители проверили 64-летнего мужчину на содержание алкоголя в крови, пока решают вопрос о правовой квалификации события.

ДТП в Одеській області
Машина разрушила часть дома / Фото Нацполиции

ДТП в Одеській області
Владелец дома – 80-летний пенсионер / Фото Нацполиции

Коротко о последних ДТП в Одесской области:

  • Днем 28 октября в Одессе столкнулись две легковушки. В больницу попали несовершеннолетние пассажиры одного из автомобилей.
  • День после этого в городе не разминулись два внедорожника. Несмотря на разбитые машины, водители не пострадали.
  • 25 октября в Одессе трамвай буквально протаранил Smart, пострадал водитель легкового авто.
  • Возле села Алтестово Одесской области столкнулись 2 грузовика, в результате этого вспыхнул мощный пожар.