Пробил в доме еще один "вход": в Одесской области автомобиль въехал в дом пенсионера
Источник:Полиция Одесской области
В Одесской области произошло необычное ДТП. В дом пенсионера ночью 30 октября буквально въехал автомобиль. Водитель говорит, что причина – густой туман.
Авария произошла 30 октября около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранского ОТГ.
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Машина оказалась в доме 80-летнего пенсионера
Неприятный сюрприз получил местный 80-летний пенсионер. Именно в его дом влетел Volkswagen.
По предварительной информации, водитель из-за густого тумана не справился с управлением. Машина разбила стену дома.
Водителя проверили на содержание алкоголя в крови
Правоохранители проверили 64-летнего мужчину на содержание алкоголя в крови, пока решают вопрос о правовой квалификации события.
Машина разрушила часть дома / Фото Нацполиции
Владелец дома – 80-летний пенсионер / Фото Нацполиции
Коротко о последних ДТП в Одесской области:
- Днем 28 октября в Одессе столкнулись две легковушки. В больницу попали несовершеннолетние пассажиры одного из автомобилей.
- День после этого в городе не разминулись два внедорожника. Несмотря на разбитые машины, водители не пострадали.
- 25 октября в Одессе трамвай буквально протаранил Smart, пострадал водитель легкового авто.
- Возле села Алтестово Одесской области столкнулись 2 грузовика, в результате этого вспыхнул мощный пожар.