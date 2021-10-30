​​Пробил в доме еще один "вход": в Одесской области автомобиль въехал в дом пенсионера

В Одесской области произошло необычное ДТП. В дом пенсионера ночью 30 октября буквально въехал автомобиль. Водитель говорит, что причина – густой туман.

Авария произошла 30 октября около двух часов ночи в селе Ольшанка Савранского ОТГ.

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Машина оказалась в доме 80-летнего пенсионера

Неприятный сюрприз получил местный 80-летний пенсионер. Именно в его дом влетел Volkswagen.

По предварительной информации, водитель из-за густого тумана не справился с управлением. Машина разбила стену дома.

Водителя проверили на содержание алкоголя в крови

Правоохранители проверили 64-летнего мужчину на содержание алкоголя в крови, пока решают вопрос о правовой квалификации события.



Машина разрушила часть дома / Фото Нацполиции



Владелец дома – 80-летний пенсионер / Фото Нацполиции

Коротко о последних ДТП в Одесской области: