Киев остановился из-за пробок: на каких улицах затруднено движение – карта

От утра 14 мая в Киеве из-за дождей и значительного скопления транспорта образовались большие пробки на дорогах. Самая сложная ситуация – на магистралях, которые соединяют левый берет с правым.

О многочисленных пробках в столице утром 14 мая свидетельствуют данные Google Maps.

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Согласно им, самая сложная ситуация традиционно на магистралях, идущих с левого берега на правый. В частности, движение затруднено на всех мостах через Днепр.

Пробки образовались также на подъездах к мостам – на проспектах Броварском, Соборности, Шухевича, Бажана, Дарницком шоссе и других.

Пробки в Киеве 14 мая: смотрите карту

Что касается правобережной части Киева, то там парализовано движение на отдельных участках проспектов Победы и Глушкова, бульвара Шевченко, Набережного шоссе, а также улицах Набережно-Крещатицкая, Мечникова, Бассейной и тому подобное. В то же время на улицах Подола дороги свободны.

В столице из-за пробок затруднено движение: смотрите карту