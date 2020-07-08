Киев снова сковали пробки: мост Метро перекрыли митингующие – карта
Утренний час пик 8 июля сковал все мосты Киева и подъезды к ним километровыми пробками. В то же время мост Метро перекрыли протестующие.
Какова ситуация на мостах столицы
Утром движение по Северному мосту, мосту Метро, мосту Патона, Дарницкому мосту и Южному мосту затруднено в сторону правого берега из-за многочисленных ДТП. Об этом сообщает 24 канал.
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Митингующие с самого утра полностью перекрыли мост Метро, остановив движение. Полиции еще нет.
В то же время очевидцы сообщают, что пробка начинается еще от станции метро "Черниговская".
Митингующие перекрыли мост Метро: смотрите видео
Ситуация на киевских дорогах
На правом берегу движение затруднено:
- по улице Набережно-Рыбальская,
- Набережному шоссе,
- по улицам Вячеслава Черновола и Жилянской,
- частично – по проспекту Победы,
- на Воздухофлотском проспекте,
- по улице Елены Телиги,
- по проспекту Любомира Гузара,
- по улице Вадима Гетьмана,
Незначительные пробки образовались и на проспекте Валерия Лобановского, улице Юрия Ильенко.
На левом берегу пробки образовались:
- на проспекте Николая Бажана,
- Дарницком шоссе,
- проспекте Соборности,
- Броварском проспекте,
- бульваре Петрова,
- улице Миропольской.