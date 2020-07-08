Утренний час пик 8 июля сковал все мосты Киева и подъезды к ним километровыми пробками. В то же время мост Метро перекрыли протестующие.

Какова ситуация на мостах столицы

Утром движение по Северному мосту, мосту Метро, мосту Патона, Дарницкому мосту и Южному мосту затруднено в сторону правого берега из-за многочисленных ДТП. Об этом сообщает 24 канал.

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Митингующие с самого утра полностью перекрыли мост Метро, остановив движение. Полиции еще нет.

В то же время очевидцы сообщают, что пробка начинается еще от станции метро "Черниговская".

Митингующие перекрыли мост Метро: смотрите видео

Ситуация на киевских дорогах

На правом берегу движение затруднено:

по улице Набережно-Рыбальская,

Набережному шоссе,

по улицам Вячеслава Черновола и Жилянской,

частично – по проспекту Победы,

на Воздухофлотском проспекте,

по улице Елены Телиги,

по проспекту Любомира Гузара,

по улице Вадима Гетьмана,

Незначительные пробки образовались и на проспекте Валерия Лобановского, улице Юрия Ильенко.

На левом берегу пробки образовались:

на проспекте Николая Бажана,

Дарницком шоссе,

проспекте Соборности,

Броварском проспекте,

бульваре Петрова,

улице Миропольской.





Пробки в Киеве по состоянию на 10 утра / Google Maps