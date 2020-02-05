Из-за непогоды Киев сковали пробки: где самые большие проблемы

Утром 5 февраля в Киеве выпал снег. Традиционно принес с собой проблемы с движением. Так, крупнейшие пробки в столице можно наблюдать в центре, на Подоле, Голосеевке, Лукьяновке и проспекте Победы. Также проблематично будет проехать через мосты.

По состоянию на 9 часов утра пробки в Киеве достигли отметки в 6 баллов. Как свидетельствуют данные гугл-карт, стоят машины в тех районах, где пробки случаются довольно часто. Речь идет о центральной части столицы, мостах, проспекте Победы, Подоле, Лукьяновке и Голосеевке. На остальных улицах ситуация – более менее и их обозначено зеленым цветом.

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О проблемных, то проспект Победы обозначено темно-бордовым. Задержка на этом участке составляет более 20 минут. Также достаточно проблемными являются проспект Лобановского, Набережное шоссе, бульвар Леси Украинки. Тянучки можно наблюдать на Сечевых Стрельцов, Набережно-Луговой, бульваре Шевченко в сторону цирка и на улицах Жилянской и Борщаговской.

Также проблемы с движением можно наблюдать на мостах. Но это касается в основном направления в сторону правого берега. Говорится о Северном мосте, мосте Патона, Дарницком и Южном, а также мосте Метро.

Согласно данным гугл-карт, утром 5 февраля в Киеве произошли не менее 7 ДТП. В частности, столкнулись авто на Степана Бандеры, Богатырской, Борщаговской, Льва Толстого, Владимирском спуске, на Большой Житомирской и на Нижнем Валу. По информации СМИ, также авария произошла на кольцевой дороге. А в районе Хмельницкого и Франко упало дерево.

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Ситуация на дорогах Киева утром 5 марта / Данные гугл-карт

С прогнозом погоды на 5 февраля в Украине, в частности в Киеве, можете ознакомиться по этой ссылке.

Что надо делать водителям во время непогоды: