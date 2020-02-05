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      Из-за непогоды Киев сковали пробки: где самые большие проблемы

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      В Киеве из-за снега на дорогах образовались масштабные пробки: куда лучше не ехать / Pixabay

      Утром 5 февраля в Киеве выпал снег. Традиционно принес с собой проблемы с движением. Так, крупнейшие пробки в столице можно наблюдать в центре, на Подоле, Голосеевке, Лукьяновке и проспекте Победы. Также проблематично будет проехать через мосты.

      По состоянию на 9 часов утра пробки в Киеве достигли отметки в 6 баллов. Как свидетельствуют данные гугл-карт, стоят машины в тех районах, где пробки случаются довольно часто. Речь идет о центральной части столицы, мостах, проспекте Победы, Подоле, Лукьяновке и Голосеевке. На остальных улицах ситуация – более менее и их обозначено зеленым цветом.

      Важно! Из-за непогоды обесточены более 40 населенных пунктов: где именно

      О проблемных, то проспект Победы обозначено темно-бордовым. Задержка на этом участке составляет более 20 минут. Также достаточно проблемными являются проспект Лобановского, Набережное шоссе, бульвар Леси Украинки. Тянучки можно наблюдать на Сечевых Стрельцов, Набережно-Луговой, бульваре Шевченко в сторону цирка и на улицах Жилянской и Борщаговской.

      Также проблемы с движением можно наблюдать на мостах. Но это касается в основном направления в сторону правого берега. Говорится о Северном мосте, мосте Патона, Дарницком и Южном, а также мосте Метро.

      Согласно данным гугл-карт, утром 5 февраля в Киеве произошли не менее 7 ДТП. В частности, столкнулись авто на Степана Бандеры, Богатырской, Борщаговской, Льва Толстого, Владимирском спуске, на Большой Житомирской и на Нижнем Валу. По информации СМИ, также авария произошла на кольцевой дороге. А в районе Хмельницкого и Франко упало дерево.

      К теме! На Киев надвигается мощный снегопад: как водителям и пешеходам уберечься от непогоды

      Київ, дороги, затори, ситуація на дорогах, пробки, сніг, негода
      Ситуация на дорогах Киева утром 5 марта / Данные гугл-карт

      С прогнозом погоды на 5 февраля в Украине, в частности в Киеве, можете ознакомиться по этой ссылке.

      Что надо делать водителям во время непогоды:

      • соблюдать скоростной режим и дистанцию;
      • отказаться от рискованных маневров, которые при непогоде могут вызвать аварию;
      • при приближении к пешеходным переходам и детским учреждениям снизить скорость до минимума;
      • включить габаритные огни или противотуманные фонари;
      • не использовать транспорт с летними шинами.
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Непогода в Украине Аварии и ДТП Новости Киева Новости Украины Киев замело снегом
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