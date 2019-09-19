Пробки в Киеве признали одними из крупнейших в мире

Киев вошел в двадцатку городов мира с крупнейшими пробками. Ко времени поездки по столице Украины в пиковые часы добавляются избыточные 30 минут.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования Traffic Index 2018 на сайте TomTom. В рейтинг вошли 403 города в 56 странах мира.

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Лидером рейтинга стали Мумбаи, уровень загруженности дорог там эксперты оценивают в 65%. Второе и третье места заняли Богета (Колумбия) и Лима (Перу). Обошли Киев в рейтинге Санкт-Петербург, Московская область и Бухарест.

Последнее, 403 место в рейтинге отвели американскому городку Гай-Поинт в Северной Каролине. Уровень пробок в нем эксперты оценивают в 9%.



Рейтинг городов мира с крупнейшими пробками / Инфографика 24 канала

Киев занял 13 место с показателем загруженности дорог 46%. Это означает, что ко времени поездки в Киеве прибавляется 46% из-за пробок. В сравнении с 2017 годом этот показатель увеличился на 2%.

Утренний час пик в будни длится с 8:00 до 9: 00, в вечернее время крупнейшие пробки образуются в 18:00-19:00.

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Как пробки в Киеве влияют на продолжительность поездки / Инфографика 24 канала

В 2018 году днем, когда загрузка дорог в Киеве была минимальной, назвали 8 апреля: показатель составил 6%. Однако 1 марта было признано худшим днем для пользователей автотранспорта – 107%. Среди дней недели наиболее сложным в плане доезда пятница, немалые заторы в Киеве в этот день наблюдаются в течение целого дня.



Когда самые большие заторы в Киеве в течение дня / Инфографика 24 канала