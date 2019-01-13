Проблема была не в Милевском, Артем сохранил лицо, – агент упомянул о скандале в Беларуси

Агент украинского форварда "Динамо" Брест Артема Милевского Александр Панков рассказал о возвращении игрока в Беларусь. Летом 2018 года Артем со скандалом покинул "Динамо" и перешел в "Кишварда".

Панков заявил, что его не удивил звонок от боссов "Динамо", которые решили вернуть Милевского.

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"Тогда произошла неприятная ситуация, к которой не хочется возвращаться. Люди на эмоциях приняли определенные решения, но при этом Милевский сумел сохранить лицо. Он не стал выносить сор из избы и говорить что-то плохое в адрес клуба. Все прекрасно понимали, что тогда проблема была не в Артеме", – заявил Панков в комментарии Tribuna.com.

Агент Милевского уверен, что Артему будет комфортно в "Динамо".

"У Артема всегда было серьезное отношение к делу. Футбол – его драйв и кайф. Уверен, он быстро найдет взаимопонимание с ребятами. Все-таки с большинством из них он играл и тренировался – с теми же Хобленко и Нойко. Плюс в команду пришел Денис Лаптев, который сейчас является форвардом номер один в Беларуси.

Впереди сборы, которые позволят ребятам улучшить взаимодействие. Думаю, до первой игры сезона в Суперкубке против БАТЭ Милевский подойдет супермотивированым. У него уже зашкаливает желание надеть футболку "Динамо", – рассказал Панков.

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