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      Проблема границы Эстонии и России обостряется: о соглашении со страной, которая их не соблюдает

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      Эстония и Россия до сих пор не согласовали вопрос границы
      Эстония и Россия до сих пор не согласовали вопрос границы / Фото из открытых источников

      Оппозиционная Консервативная народная партия Эстонии EKRE, занимающая значительное количество мест в парламенте страны, в который раз подготовила законопроект об отказе от ратификации пограничного договора с Россией, а также об отзыве подписи Эстонии от этой сделки. Причиной называют события во время конфликта в Азовском море.

      Об этом сообщил эстонское издание Eesti Rahvusringhääling.

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      В октябре 2017 года эстонский парламент отклонил подобную инициативу.

      Естонія
      Яак Мадиссон считает, что не стоит подписывать соглашения со страной, которая их не соблюдает

      Премьер Эстонии и руководитель Центристской партии Юри Ратас еще 14 ноября 2018 года подтверждал, что поддерживает ратификацию эстонско-российских пограничных соглашений, а вот поступки России в Украине следует рассматривать отдельно. У оппозиционной EKRE – другая точка зрения.

      Эстония не должна заключать международные соглашения со страной, которая обостряет военный конфликт с Украиной и не соблюдает условия международных договоров,
      –  отметил депутат Рийгикогу от EKRE Яак Мадиссон.

      Посольство Российской Федерации в Эстонии в мая 2018 года заявляло, что пока вообще не идет речь о продвижении ратификации пограничных соглашений между странами.

      Росія
      Сергей Лавров сетует на русофобскую риторику эстонцев

      Глава МИД России Сергей Лавров считает, что это невозможно, пока не установится "нормальная неконфронтационная атмосфера в двусторонних отношениях".

      Россия свои обещания сдержала, со стороны же эстонского правительства русофобская риторика в дальнейшем зашкаливает. В такой ситуации о ратификации соглашений говорить не можем,
      – сказал Лавров.

      Напомним, пограничное соглашение было подписано еще в феврале 2014 года руководителями министерств иностранных дел стран. И эта попытка не была первой. В 2005 году подобная сделка тоже была подписана, но когда ее вынесли на рассмотрение для ратификации, выяснилось, что в преамбуле содержалась ссылка на Тартуский мир 1920 года, что возмутило РФ и она отозвала свою подпись.

      К слову, ранее 24 канал сообщал, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд назвала обстрел Россией украинских кораблей вблизи Керченского пролива войной и призвала международное сообщество коллективно и немедленно осудить российскую агрессию и требовать ее прекращения.

      Почему упоминание о Тартуском мире возмутило Россию?​ Это соглашение было заключено между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года в городе Тарту после завершения боевых действий Эстонской освободительной войны. Во время этой войны Вооруженные силы Эстонской Республики при содействии Британского военно-морского флота, финских, шведских и датских добровольцев противостояли вооруженным силам Советской России. По условиям договора Советская Россия отказалась от каких-либо прав на Эстонию. Понятно, что современная Путинская Россия не могла ратифицировать соглашение, где содержались ссылки на такое "поражение".

      Теги: Сергей Лавров Конфликт в Азовском море Новости России Эстония
      Источник: 24 Канал
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