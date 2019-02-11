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      Проблема трудовой миграции – вызов для работодателей и государства, – "Укрлендфарминг"

      77 Читати новину українською
      "Укрлендфарминг"
      "Укрлендфарминг"

      Решение проблемы трудовой миграции лежит в плоскости взаимодействия государства и бизнеса.

      Так считают в крупнейшей в Украине аграрной компании "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) украинского бизнесмена Олега Бахматюка.

      Через трудовую миграцию по разным данным, за пределами страны работает от 2 до 5 млн человек. Конкуренция за кадры – это конкуренция не только зарплат, но и уровня жизни в Украине и других странах. И если украинские компании еще могут задействовать нематериальную мотивацию и конкурировать за привлечение рабочей силы с иностранными компаниями, то повышение уровня жизни – это забота государства.

      Заработная плата занимает лишь третье место в системе мотивации сотрудников, заявила в комментарии "Обозревателю" директор по персоналу Группы компаний "Укрлендфарминг" Наталья Романенко.

      "Наш бренд работодателя довольно сильный благодаря возможностям, которые мы создаем для персонала компании: развиваться профессионально, строить карьеру, возможность реализовать свой потенциал в интересных проектах и прочее", – объясняет Наталья Романенко.

      При этом в "Укрлендфарминг" отмечают: трудовую миграцию также почувствовали на себе, а чтобы глобально исправить ситуацию, необходимо создавать государственную стратегию развития АПК. Среди задач государства, по мнению Романенко: развивать сельские общины, поддерживать инфраструктуру села, развивать лидерство и малый бизнес в селах, чтобы удержать людей не только от трудовой миграции, но и в интересах агробизнеса сдержать урбанизацию (миграцию людей в город) хотя бы на некоторое время.

      Нам нужно сильное, образованное и развитое предпринимательство в стране. Сами работодатели должны создать все условия для трудоустройства и развития персонала. Мы не должны стоять в стороне, ожидая результатов. Сотрудничая с учебными заведениями, с государством и с другими работодателями, мы должны создавать платформы для развития образования, обмена опытом, создания новых рабочих мест и развития экономики в целом,
      – отмечают в компании.

      Группа компаний "Укрлендфарминг" – один из европейских лидеров сельскохозяйственного производства, управляющий крупнейшим в Украине банком черноземов. На 400 предприятиях "Укрлендфарминг" в 600 населенных пунктах Украины работает около 30 тыс. человек. "Укрлендфарминг" неоднократно отмечен в различных рейтингах как инновационная компания и один из лучших работодателей Украины. Агрохолдинг экспортирует свою продукцию в 40 стран мира и является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины.

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      Теги: Ukrlandfarming Олег Бахматюк
      Источник: 24 Канал
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