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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Проблемы с COVID-19 не связаны с медицинской реформой, – экс-заместитель Супрун

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      Почему заражаются врачи
      Почему заражаются врачи / GettyImages

      В январе ВОЗ объявила мировую пандемию. В Украине было время на то, чтобы подготовить больницы ко вспышке коронавируса. Бывший заместитель исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун Павел Ковтонюк считает, что это время было использовано ненадлежащим образом.

      Проблема не только в материальном обеспечении, а в организации работы больниц. Такое мнение Ковтонюк высказал в программе "Что это было?" на 24 канале.

      К теме Почему больницы выступали против изменений в медреформе: объяснение экс-заместителя Супрун

      Он сообщил, что среди европейских стран наибольшее количество врачей инфицированных COVID-19 именно в Украине. Все считали, что это связано с недостатком индивидуальных средств защиты, но они уже есть.

      "Связи с COVID-19 и медреформой я не вижу, потому что реформа предусматривает дополнительные средства. Проблемы с коронавирусом связаны не с реформой, а с совсем другими вещами", – считает Ковтонюк.

      Справка. За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 72 медиков. В целом в Украине уже 2 551 работник медицинской сферы заболел COVID-19.

      Ковтонюк отметил, что проблема в том, что больных людей размещают в больницах, которые не оборудованы необходимыми средствами.

      Многие врачи заражаются потому, что пациенты попадают в большинстве случаев в те больницы, которые не определены для лечения COVID-19. В общем есть 242 больницы, определенные правительством, где должны были бы размещать инфицированных коронавирусом пациентов,
      – подчеркнул Ковтонюк.

      Он отметил, что подобное происходит из-за того, что нет соответствующих алгоритмов действий. По его мнению, также нет объективной причины, чтобы объяснить, почему Украина меньше всего тестирует людей на коронавирус.

      Перебіг коронавірусу
      Течение коронавируса / Инфографика 24 канала

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Больница Коронавирус COVID-19 Лечение Медицина Здоровье Коронавирус в Украине
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