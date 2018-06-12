Проблемы с эрекцией увеличивают риск развития опасных болезней

Американские ученые провели исследование и установили, что проблемы с эрекцией увеличивают риск развития инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

У мужчин, которые имели проблемы с эрекцией, вдвое увеличивался риск развития болезней сердца, пишет Circulation.

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Этот риск удваивался независимо от других факторов риска – уровня холестерина в крови, склонности к курению и показателей давления. К факторам риска сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с эрекцией относят ожирение, повышенное давление, курение, сахарный диабет и метаболический синдром.

Ученые проанализировали данные почти 2 тысяч мужчин, показатели здоровья отслеживали в течение четырех лет.

За этот период у 115 мужчин возникали серьезные нарушения работы сердечно-сосудистой системы, включая инфаркты, инсульты, остановки сердца и случаи внезапной сердечной смерти.

Учитывая все факторы, вывод ученых таков: мужчины, которые столкнулись с нарушениями эрекции, вдвое чаще страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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Что такое эректильная дисфункция?

Это неспособность мужчин удерживать или достигать эрекции полового члена во время совершения полового акта. Это состояние встречается у миллионов мужчин.