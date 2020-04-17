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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Проблемы с лекарствами, питанием и транспортом: у президента обсудили ситуацию в регионах

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      Ситуацію у регіонах обговорили на нараді у президента / Пресслужба ОПУ

      Местные власти подают оптимистичную статистику по обеспечению больниц в регионах. Однако конкретные проверки выявили проблемы по обеспечению некоторыми лекарствами, питанием медиков и транспортным сообщением.

      Говорится, прежде всего, об обеспечении всем необходимым тех врачей, которые из-за вспышки коронавируса вынуждены ночевать на работе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совещании у Президента Украины, информирует пресс-служба ОПУ.

      Смотрите также Уровень смертности из-за COVID-19 в Украине составляет 2,7%, – Офис Президента

      Деньги на услуги государство выделило, однако обеспечить их рациональное использование должна местная власть.

      Если власть в регионах не умеет, не знает – значит, нужно рассказать, объяснить. Если есть деньги, то надо обеспечить их самое эффективное использование,
      – сказал президент Зеленский.

      Если денег в регионах таки не хватит, то резервное финансирование выделят из Фонда для противодействия коронавирусу, для которого в бюджете заложили почти 65 миллиардов гривен.

      Несмотря на пандемию, продолжает работу проект "Большая стройка" – возведение объектов социальной инфраструктуры. Для того, чтобы не были нарушены карантинные ограничения, Минздрав разработал специальную инструкцию для работников строительной отрасли.

      Прекрасно, что мы можем создать условия, чтобы это направление работало. Это – и рабочие места, и налоги, и, в конце концов, восстановление нашей многострадальной инфраструктуры,
      – подчеркнул Владимир Зеленский.

      Обратите внимание! В Украине подтвердили 4 662 случая заражения COVID-19, среди инфицированных – 125 пациентов умерли, еще 246 больных – выздоровели. В целом в Украине уже 879 работников медицинской сферы заболели коронавирусом.


      Как отличить коронавирус? / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Лечение Строительство Больница Медицина Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Президент Украины
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