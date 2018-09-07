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Проблемы с перевозками "Укрзализныци" бьют по курсу гривны

75 Читати новину українською
Курс гривны
Курс гривны / telegraf.com.ua

Проблемы с перевозкой "Укрзализныцей" промышленной и аграрной продукции и сырья нанесли удар по курсу национальной валюты.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики Виктор Галасюк.

"Горно-металлургический комплекс, на который приходится 45% грузоперевозок УЗ, потерял в августе 68 млн долл. Это прямой минус для платежного баланса и ВВП одновременно", – написал политик на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что сегодня на железной дороге критически не хватает локомотивов. "Тарифы УЗ за год подняли на 40%. Зато годовой план капитальных инвестиций пока выполнен лишь на 19% (3,5 млрд грн с 18,4 млрд). То есть средства из промышленности стянули, а проблему перевозок не решили", – подчеркнул В.Галасюк.

Глава парламентского комитета выразил уверенность, что в сложившейся ситуации необходимо искать альтернативы. В частности, аренду локомотивов из Казахстана, Беларуси, стран Балтии, как это ранее предложило объединение предприятий "Укрметаллургпром".

В.Галасюк также заявил о намерении поднять эту проблему перед премьер-министром Владимиром Гройсманом во время "часа вопросов" к правительству. Глава комитета выразил уверенность, что премьер должен взять решение проблемы с перевозками "Укрзализныци" под личный контроль.

Ранее президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков выразил уверенность, что украинские металлургические предприятия за проблем с логистикой не смогли в полной мере воспользоваться благоприятной ситуацией на внешних рынках.

Президент "Укрметаллургпрома" напомнил, что в текущем году украинские меткомбинаты увеличили выплавку стали на 6% без учета временно утраченных территорий.

"Но рост мог быть не 6%, а 10% и более. К сожалению, мы не можем оперативно и в нужных объемах подвезти сырье на наши предприятия, вывезти готовую продукцию, и это относится как к металлургической продукции, так и железорудного сырья", – акцентировал Е.Каленков.

Теги: металургия Укрзализниця Владимир Гройсман Тарифы Курсы валют Финансы ВВП
Источник: 24 Канал
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