Проблемы с полем или военное положение: "Десна" попала в странную ситуацию

Матч 17-го тура УПЛ между "Десной" и "Зарей" состоится в Киеве на "Оболонь-Арене". Однако главная причина переноса места проведения матча до сих пор неизвестна.

В понедельник, 26 ноября, официальный сайт "Десны" сообщал, что матч против "Зари" состоится не в Чернигове, а в Киеве из-за отсутствия подогрева на стадионе имени Гагарина.

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А уже 27 ноября в официальном сообщении о переносе добавили информацию о рекомендациях правоохранительных органов после введения военного положения.

Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов. Закон распространяется на 10 областей Украины, в том числе и на Черниговскую. Учитывая рекомендации правоохранительных органов, в связи с ведением военного положения в нашем регионе, было принято решение провести матч в Киеве,

– говорится в заявлении клуба на официальной странице в Facebook.

Напомним, что матч "Десна" – "Заря" состоится 1 декабря. Начало игры – в 14:00.

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