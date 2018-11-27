Проблемы с полем или военное положение: "Десна" попала в странную ситуацию
Матч 17-го тура УПЛ между "Десной" и "Зарей" состоится в Киеве на "Оболонь-Арене". Однако главная причина переноса места проведения матча до сих пор неизвестна.
В понедельник, 26 ноября, официальный сайт "Десны" сообщал, что матч против "Зари" состоится не в Чернигове, а в Киеве из-за отсутствия подогрева на стадионе имени Гагарина.
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А уже 27 ноября в официальном сообщении о переносе добавили информацию о рекомендациях правоохранительных органов после введения военного положения.
Верховная Рада приняла постановление о введении в Украине режима военного положения. Соответствующее решение поддержали 276 депутатов. Закон распространяется на 10 областей Украины, в том числе и на Черниговскую. Учитывая рекомендации правоохранительных органов, в связи с ведением военного положения в нашем регионе, было принято решение провести матч в Киеве,
– говорится в заявлении клуба на официальной странице в Facebook.
Напомним, что матч "Десна" – "Заря" состоится 1 декабря. Начало игры – в 14:00.
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