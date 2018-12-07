Проблемы с рейтингом у Бойко и Рабиновича начались еще до истории с единым кандидатом, – эксперт

"Активно разгоняемая цитата метра отечественной социологии госпожи И. Бекешкиной о том, что выдвижение кандидата от "Оппозиционного блока" играет на руку Порошенко, выглядит на первый взгляд убедительно. Ей вторит В. Фесенко. Удивительно когда люди, которых трудно заподозрить в сочувствии оппозиционному делу, подсказывают, как играть на руку Порошенко", – политолог Андрей Золотарев

Есть и другие странности, отмечает эксперт.

"Во-первых, странно, чтобы партия с третьей по численности фракцией в Раде, десятками тысяч членов партии и разветвленной партийной структурой отказалась бы от участия в выборах Президента. Во-вторых, странная какая-то "бухгалтерская логика", когда цифры заслоняют людей с их мотивацией, эмоциями, убеждениями", – считает Золотарев.

Эксперт также выразил мнение, что политтехнологические "пасьянсы" на будущую президентскую кампанию чаще всего базируются на "статическом" изображении, без учета возможной динамики ее развития.

По "бухгалтерской" логике выборы выигрывались бы социологами. Политическая реальность строится на парадоксе. В политике не бывает арифметического сложения рейтингов. Никогда 2+2 не получается 4. А иногда случается, что результат движется к точке "зеро". Социологи упускают факт, что рейтинговые проблемы и Бойко, и Рабиновича начались задолго до истории с "единым кандидатом",

– отметил политолог.

И в-третьих, странная толерантность Банковой к одним и активное противодействие другим лицам из Оппоблока, по мнению Золотарева, является доказательством того, что для власти есть оппозиция non grata и оппозиция grata.

"Последнюю не "прессуют", ей помогают. В том числе и информационно открывая для такой оппозиции двери своих телеканалов, поддерживая устами аффилированных экспертов. Столь рыцарское отношение к своим оппонентам и порождает серьезные и обоснованные подозрения", – подытожил эксперт.