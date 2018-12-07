20:58
7 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Гнев Путина. Запрет курса валют в России
      Вєсті Кремля
      21:40, 6 декабря
      Вести.UA. Украинский аналог Пугачевой и Галкина. Радикальная идея Ляшко
      Вєсті.UA
      20:30, 6 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская гигиена
      Згадати все
      22:30, 4 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Проблемы с рейтингом у Бойко и Рабиновича начались еще до истории с единым кандидатом, – эксперт

      12 Читати новину українською
      Рабинович и Бойко
      Рабинович и Бойко / bbc.com

      "Активно разгоняемая цитата метра отечественной социологии госпожи И. Бекешкиной о том, что выдвижение кандидата от "Оппозиционного блока" играет на руку Порошенко, выглядит на первый взгляд убедительно. Ей вторит В. Фесенко. Удивительно когда люди, которых трудно заподозрить в сочувствии оппозиционному делу, подсказывают, как играть на руку Порошенко", – политолог Андрей Золотарев

      Есть и другие странности, отмечает эксперт.

      "Во-первых, странно, чтобы партия с третьей по численности фракцией в Раде, десятками тысяч членов партии и разветвленной партийной структурой отказалась бы от участия в выборах Президента. Во-вторых, странная какая-то "бухгалтерская логика", когда цифры заслоняют людей с их мотивацией, эмоциями, убеждениями", – считает Золотарев.

      Эксперт также выразил мнение, что политтехнологические "пасьянсы" на будущую президентскую кампанию чаще всего базируются на "статическом" изображении, без учета возможной динамики ее развития.

      По "бухгалтерской" логике выборы выигрывались бы социологами. Политическая реальность строится на парадоксе. В политике не бывает арифметического сложения рейтингов. Никогда 2+2 не получается 4. А иногда случается, что результат движется к точке "зеро". Социологи упускают факт, что рейтинговые проблемы и Бойко, и Рабиновича начались задолго до истории с "единым кандидатом",
      – отметил политолог.

      И в-третьих, странная толерантность Банковой к одним и активное противодействие другим лицам из Оппоблока, по мнению Золотарева, является доказательством того, что для власти есть оппозиция non grata и оппозиция grata.

      "Последнюю не "прессуют", ей помогают. В том числе и информационно открывая для такой оппозиции двери своих телеканалов, поддерживая устами аффилированных экспертов. Столь рыцарское отношение к своим оппонентам и порождает серьезные и обоснованные подозрения", – подытожил эксперт.

      Теги: Новости Украины Вадим Рабинович Новости политики Оппозиционный блок Наталья Бойко
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому щезли черги на кордоні?
      сегодня , 20:31 Чому щезли черги на кордоні?
      Артем Овдієнко 573
      Украина две недели в "положении": оправдало ли себя военное положение и что будет дальше
      сегодня , 20:01 Украина две недели в "положении": оправдало ли себя военное положение и что будет дальше
      251
      На скільки мільярдів збагатився Ахметова завдяки українцям: обурлива цифра
      сегодня , 19:09 На скільки мільярдів збагатився Ахметова завдяки українцям: обурлива цифра
      Вікторія Войціцька 289
      Будапештський неформат, або Послухайте Україну!
      сегодня , 19:00 Будапештський неформат, або Послухайте Україну!
      Дід Панас 741
      Новый канал скандального Мураева: что с ним не так и почему это важно?
      сегодня , 18:02 Новый канал скандального Мураева: что с ним не так и почему это важно?
      Євгенія Мазур 1173
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Нацотбор на Евровидение 2018: видео выступлений участников первого полуфинала
       11 февраля , 07:41
      Фото украинцев, погибших в ДТП в Чехии, выложили в сеть
       13 ноября , 14:36
      Вест Хэм с Ярмоленко совершил камбэк в Кубке английской лиги против Уимблдона
       29 августа , 00:05
      Kia показала новый ProCeed
       29 августа , 11:27
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук