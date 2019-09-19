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      Проблемы водоснабжения, убегают из-за безработицы и убыточный бизнес: новости Крымнаша

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      В Крыму признают проблемы водоснабжения
      В Крыму признают проблемы водоснабжения / Крым.Реалии

      Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "В 2014 предатели хотели, чтобы фашизм не прошел… а он взял и прошел".

      1. Кошмарище какое! Посмотрите видео! Как "археологи" гавани в окрестностях пгт Ислям-Терек (Кировское), на месте исчезнувшего села Унгут, разрыли крымскотатарское кладбище, а кости в коробки во дворе съемной квартиры сложили! Слов нет просто! Орки, варвары, скоты!

      "16 числа я пришла в дом свой. Сдавала времянку этим археологам. Просто зашла во двор. Увидела эти кости в коробках. Я была в шоке. Настоящее кладбище они здесь сделали! Собрали в коробки, в пакеты. Принесли кости покойников… Сделали настоящее кладбище во дворе", – сказал женщина, которая сдавала жилье понаехавшим "археологам".

      2. Оккупанты на истребителях отрабатывают маневрирование в горной местности. Опубликовано видео пролета самолета в каньоне у плато Мангуп. Раньше тут были туристы. Сейчас – военщина агрессора.

      3. Российские оккупанты нагрянули сегодня в дом крымских татар в селе Солнечная Долина (Судак). Пока других подробностей нет.

      4. За период оккупации Крымская правозащитная группа зафиксировала 374 факта уголовного или административного преследования за участие в мирных собраниях. Общая сумма штрафов достигает 4 млн рублей. Как минимум в 24 случаях выносилось решение об административном аресте. Об этом сообщил аналитик КПГ Александр Седов на совещании по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве. Подробней прочтите здесь.

      5. Прокуратура Автономной Республики Крым зарегистрировала уголовное производство по факту нарушения представителями оккупационных т.н. "СМИ" порядка выезда с временно оккупированной территории полуострова с целью участия на ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве. Расследование будет проводиться Службой безопасности Украины.

      6. Оккупанты в Севастополе признали сложное положение с водоснабжением города и поэтому собираются использовать ЕЩЕ три подземные скважины. Оккупанты добавили, что в Чернореченском водохранилище сейчас 43 млн тонн воды – это две трети объема.

      7. Крым с молотка: оккупанты продолжают продавать здравницы Крыма. На аукцион выставлены оздоровительный комплекс "Пивденный" на побережье мыса Тарханкут, гостиница "Моряк" в Феодосии и резиденция №1 "Глициния" в поселке Ореанда (ЮБК).

      8. Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, которого отпустила Украина и на котором потом пиарились оккупанты и пропагандоны, вынужден уехать на Дальний Восток "из-за отсутствия работы в Керчи и сложного материального положения". Туда ему и дорога. Правда, на его место приедут 10 понаехов. Работу потеряли и остальные рыбаки, которым оккупанты обещали купить рыболовецкий катер, но за год так этого и не сделали.

      9. Коллаборанты, на выход: руководить в Ялте "следственным комитетом" будет Максим Чугунов, которого оккупанты притащили из Сибири. А аналогичную должность в Керчи занял Роман Копач, которого притащили из Краснодарского края.

      10. В Ялте одни мусора повязали других. Приняли "замначальника 1-го отдела" (щас называется "Массандровский"), бывшего "начальника ОБНОНА" Ялты. Там все: и крышевание наркоторговли (официально не предъявят, чтобы не угробить схему), и махинации с землей на ЮБК, и выдача "паспортов" за взятки всем. На их место поставят понаехавших, которые подомнут схемы под себя. Так оккупанты, в том числе, избавляются от тех, кто изменил присяге.

      11. Медицины.точка.нет: "Админ, пропустите, очень прошу. Крик души. Медицина в Керчи, куда ты катишься с обрыва? Это жесть. Получаем копейки, работать невозможно. Нас за людей не считают. Зарплата медсестры 11700… Делаешь работу за двоих на ставку. Анонимно".

      12. Севастополь: "Выборы прошли, и новое правительство начало работу с того, что сегодня утром приехали на 5-й микрорайон и прогнали ярмарку, которая работала 15 лет и никому не мешала", – жалуются гардемарины на очередные покращення.

      13. Вечный девятомай у скрепанутых: в Керчь из Новороссийска прибыл автопробег "Дорога памяти". Шабаш, на который традиционно согнали детей из Путлерюгенда, посвящен "75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", – сообщили пропагандоны.

      14. "Глядя на нынешних первоклашек, подумалось, что эти уже шестые. Иначе говоря, шестой год подряд идут отравляться российским школьным образованием с его воинствующим "​крымнашизмом"​ и пропагандистским патриотизмом наши керченские дети. Украинское прошлое выжигается начисто. Завуч школы, которую я окончил, была шокирована тем, что ее и преподавателя географии оштрафовали на двадцать тысяч за экстремизм после обнаруженного комиссией глобуса с украинским Крымом. Школу за годы оккупации русифицировали до предела. Бесконечные вахты памяти, смотры маршевой песни, строевой подготовки, военные игры, кадетские, казачьи и прочие классы, ученики которых ежедневно носят армейскую форму, освобождение от уроков ради участия в военно-патриотических мероприятиях. Добавьте к этой псевдопатриотике религиозные дисциплины – и вы получите такой образовательный зомбоящик, что и телевизор не устоит. Русифицируется и социальная среда. В керченские школы пришли работать учителя, приехавшие из россии. Среди одноклассников наших детей появились наследники понаехавших ФСБэшников, Росгвардейцев, МВДэшников, мостовиков, спецов-производственников. Они же играют с местной детворой во дворе, посещают одни кружки и спортивные секции и, чего скрывать, смотрят на юных аборигенов свысока, называя их "предателями" и "хохлами"…" – подробней об атмосфере в школах прочтите по здесь.

      P.S. Завершит выпуск сообщение нашего человека из оккупированного рашистами Севастополя: "В этом сентябре еще больше стало школьников в военной и полувоенной форме… А еще эти заборы, менты, росгвардейцы, вояки, кизяки… В 2014 предатели хотели, чтобы фашизм не прошел… а он взял и прошел".

      Читайте предыдущий дайджест: Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша

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      Автор: КРЫМский бандеровец
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Публикации Работа Медицина Водоснабжение Российская пропаганда Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: КРЫМский бандеровец
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