11:05
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Процессор Intel Core i7-9700K протестировали на производительность: результаты

98 Читати новину українською
Intel Core i7-9700K протестировали на производительность
Intel Core i7-9700K протестировали на производительность / Фото из свободных источников

Если верить доступным в сети утечкам, релиз настольных процессоров Intel Coffee Lake Refresh состоится уже в следующем месяце. В ожидании этого события один из старших представителей нового семейства чипов – 8-ядерный Core i7-9700K – протестировали в бенчмарке Geekbench версии 4.2.3.

Об этом сообщает TechPowerUp.

Читайте также: Intel представила новую линейку процессоров Whiskey Lake и Amber Lake: характеристики

"Камень" был установлен в материнскую плату Gigabyte Aorus Z370 Ultra Gaming 2.0, что подтверждает совместимость новых моделей с уже представленными на рынке платами на базе чипсетов Intel серии 300 после обновления соответствующей прошивки UEFI.

Центральный процессор Intel Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоков, 3,6 / 4,9 ГГц) набрал 6 297 баллов в однопоточном режиме и 30 152 балла в многопоточном режиме. Для сравнения, 6-ядерный Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоков, 3,7 / 4,7 ГГц) набирает около 6 000 очков в режиме Single Core и около 27 тысяч очков при использовании всех вычислительных потоков.

Intel Core i7-9700K

Процессор Intel Core i7-9700K протестировали в Geekbench 4

Таким образом, новичок опережает прошлогоднюю модель примерно на 10 – 12%, если судить по бенчмарку Geekbench 4. К слову, представитель "красного" лагеря AMD Ryzen 7 2700X набирает около 28 тысяч "попугаев" в данном тесте.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Intel Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика
сегодня, 11:01 В каких странах Европы отдыхают больше, чем в Украине: инфографика
Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
сегодня, 10:00 Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
Іван Яковина
Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
сегодня, 08:41 Підземні чвари, або метро "Київ – Москва"
Михайло Поживанов
"Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко
сегодня, 07:00 "Мародерство ціною людських життів": за що насправді мав би вибачатись Порошенко
Олександра Дрік
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 сентября, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Xiaomi Mi Band 3 официально поступил в продажу в Украине: цена приятно удивляет
 12 августа , 11:25
Xiaomi объявила о подорожании продукции, однако оно коснется не всех
 30 апреля , 19:09
Планшет Xiaomi Mi Pad 4 показали на "живых" фото
 29 июня , 11:14
Компания Qualcomm выпустит линейку процессоров для Bluetooth-наушников
 2 июля , 18:07
Acer создаст отдельную компанию по производству геймерских аксессуаров
 10 августа , 20:04
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук