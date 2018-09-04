Процессор Intel Core i7-9700K протестировали на производительность: результаты

Если верить доступным в сети утечкам, релиз настольных процессоров Intel Coffee Lake Refresh состоится уже в следующем месяце. В ожидании этого события один из старших представителей нового семейства чипов – 8-ядерный Core i7-9700K – протестировали в бенчмарке Geekbench версии 4.2.3.

Об этом сообщает TechPowerUp.

Читайте также: Intel представила новую линейку процессоров Whiskey Lake и Amber Lake: характеристики

"Камень" был установлен в материнскую плату Gigabyte Aorus Z370 Ultra Gaming 2.0, что подтверждает совместимость новых моделей с уже представленными на рынке платами на базе чипсетов Intel серии 300 после обновления соответствующей прошивки UEFI.

Центральный процессор Intel Core i7-9700K (8 ядер / 8 потоков, 3,6 / 4,9 ГГц) набрал 6 297 баллов в однопоточном режиме и 30 152 балла в многопоточном режиме. Для сравнения, 6-ядерный Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоков, 3,7 / 4,7 ГГц) набирает около 6 000 очков в режиме Single Core и около 27 тысяч очков при использовании всех вычислительных потоков.

Процессор Intel Core i7-9700K протестировали в Geekbench 4

Таким образом, новичок опережает прошлогоднюю модель примерно на 10 – 12%, если судить по бенчмарку Geekbench 4. К слову, представитель "красного" лагеря AMD Ryzen 7 2700X набирает около 28 тысяч "попугаев" в данном тесте.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно