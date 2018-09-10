Процессор Intel Core i9-9900K протестировали на производительность: впечатляющие результаты

Не секрет, что в течение ближайших нескольких недель корпорация Intel официально представит первую тройку процессоров семейства Coffee Lake Refresh. Технические характеристики новых CPU уже долгое время бродят по сети и вот голову нового семейства Intel Core i9-9900K заметили в бенчмарке Geekbench 4.2.3.

Об этом сообщается на форуме Reddit.

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Напомним, Core i9-9900K содержит 8 физических ядер с поддержкой Hyper-Threading, работает на частоте от 3,6 до 5 ГГц в режиме Turbo Boost и поддерживается материнскими платами на базе чипсетов Intel серии 300 (при условии обновления прошивки UEFI).

В бенчмарке Geekbench 4.2.3 упомянутый процессор набрал 6 248 баллов в однопоточном режиме и 33 037 очков при использовании всех ядер. В качестве основы тестового стенда выступила материнская плата ASUS ROG Maximus X Hero, построенная на основе набора логики Intel Z370.



Результаты тестов процессора Intel Core i9-9900K

Для сравнения, Intel Core i7-8700K (6 ядер / 12 потоков, 3,7 / 4,7 ГГц), который дебютировал почти год назад, набирает в том же тесте около 6 тысяч и 27 тысяч баллов в режимах Single-Core и Multi -Core, а 8-ядерный AMD Ryzen 7 2700X (3,7 / 4,3 ГГц) проходит тест с результатом в 5 тысяч и 28 тысяч очков соответственно.

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