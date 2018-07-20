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Процессоры AMD Ryzen 3000 могут получить 16 ядер

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Процессоры AMD Ryzen 3000 могут получить 16 ядер
Процессоры AMD Ryzen 3000 могут получить 16 ядер / Фото из открытых источников

Вчера, 19 июля, в сети появился рекламный ролик компании MSI, в котором было вскользь упомянуто о поддержке чипсетом AMD B450 будущих многоядерных процессоров с количеством ядер больше 8. Однако, уже к утру видео успели удалить с официального канала MSI на Youtube.

Об этом сообщает Overclockers.

Читайте также: Компании ASRock и Gigabyte готовятся к выпуску 32-ядерного процессора от AMD

Очередная порция слухов и предположений пришла с китайского форума ChipHell. Стоит отметить, что, несмотря на солидную репутацию данного ресурса и часто правдивые "истоки" от его пользователей, данную информацию все же стоит воспринимать с определенной долей скептицизма.

Пользователь с ником gtx9 сообщил, что будущие процессоры на архитектуре Zen 2 для настольной платформы AMD AM4 получат до 16 ядер. Новый виток "гонки ядер" будет касаться не только массового сегмента.

Уже известно, что AMD Ryzen Threadripper второго поколения будут выпускаться с 32 ядрами, а серверные процессоры AMD EPYC могут получить конфигурации с 64 ядрами/128 потоками. Кроме того, gtx9 упомянул о росте показателя IPC (число исполняемых за такт инструкций) у новых процессоров на 10-15% в сравнении с архитектурой Zen/Zen +.

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Теги: Техно Гаджеты AMD
Источник: 24 Канал
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