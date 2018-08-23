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Процессоры AMD Ryzen Threadripper первого поколения значительно подешевели

21 Читати новину українською
Новая цена процессоров AMD Ryzen Threadripper первого поколения
Новая цена процессоров AMD Ryzen Threadripper первого поколения / Фото из свободных источников

Недавно в семействе HEDT-процессоров AMD Ryzen Threadripper сменился руководитель: им стал 32-ядерный "монстр" Ryzen Threadripper 2990WX, который получил звание самого мощного настольного CPU. Готовясь к релизу менее производительных решений с числом физических ядер от 12 до 24, AMD решила снизить рекомендованные цены чипов Ryzen Threadripper первого поколения, которые дебютировали в прошлом году

Об этом сообщает 3DCenter.

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Самый младший процессор для HEDT-платформы TR4 – AMD Ryzen Threadripper 1900X (8 ядер / 16 потоков, 3,8 / 4 ГГц) теперь можно будет приобрести по цене от 299 долларов (около 7 915 гривен). На ступеньке выше расположился 12-ядерный Ryzen Threadripper 1920X (3,5 / 4 ГГц), рекомендованная стоимость которого теперь равна 399 долларов (около 10 560 гривен), а 16-ядерный Ryzen Threadripper 1950X (3,4 / 4 ГГц) будет доступен в магазинах по цене от 799 долларов (около 21 150 гривен).

AMD Ryzen Threadripper
Новые цены на процессоры AMD Ryzen Threadripper

Отметим, что год назад рекомендуемые цены упомянутых выше процессоров составляли 549 долларов (около 14 530 гривен), 799 долларов (около 21 150 гривен) и 999 долларов (около 26 445 гривен) соответственно. Новый прайс-лист вступает в силу немедленно, правда пока эти "камни" подешевеют, на украинском рынке пройдет еще некоторое время.

AMD Ryzen Threadripper
Процессоры AMD Ryzen Threadripper первого поколения значительно подешевели

Данным шагом AMD сможет убить двух зайцев, а именно предложить более привлекательную альтернативу HEDT-процессорам от Intel, которая пока не спешит обновлять модельный ряд, и быстрее распродать складские запасы давно знакомых CPU перед выходом их преемников.

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Теги: Гаджеты Техно AMD Цены
Источник: 24 Канал
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