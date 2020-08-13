Прочь с пляжа: танкер Delfi обещают убрать ко Дню Независимости
В Мининфраструктуры утверждают, что забрать танкер Delfi с побережья Одессы таки удастся ко Дню Независимости 24 августа. Такое обещание дал новый подрядчик.
Танкер должны забрать за 2 недели
Поднятием судна сейчас занимается компания "Краншип". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Интерфакс-Украина.
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В течение двух недель, ко Дню Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже,
– сказал Криклий.
Отметим, что 11 августа стартовала организация новой попытки поднятия танкера. Она будет бесплатной.
Что известно о катастрофе танкера Delfi
- В ноябре 2019 года судно перевернулось и село на мель возле одесского пляжа "Дельфин".
- Владелец не забрал танкер, хотя имел право сделать это до апреля 2020 года.
- Все попытки забрать танкер оказались неудачными.
- В конце июня с танкера произошла утечка нефтепродуктов.
- 31 июля Администрация морских портов Украины анонсировала повторный конкурс и подрядчика нашли.