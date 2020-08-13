В Мининфраструктуры утверждают, что забрать танкер Delfi с побережья Одессы таки удастся ко Дню Независимости 24 августа. Такое обещание дал новый подрядчик.

Танкер должны забрать за 2 недели

Поднятием судна сейчас занимается компания "Краншип". Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, информирует Интерфакс-Украина.

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В течение двух недель, ко Дню Независимости, они должны отогнать этот буксир, который стал уже неким временным "символом" на одесском пляже,

– сказал Криклий.

Отметим, что 11 августа стартовала организация новой попытки поднятия танкера. Она будет бесплатной.

Что известно о катастрофе танкера Delfi