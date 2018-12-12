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      Продается все: символика пророссийских боевиков в мировых магазинах и как ее оттуда убрать

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      Бороться с символикой боевиков сложно
      Бороться с символикой боевиков сложно / 24 канал

      Мировые торговые площадки возмутили украинцев тем, что продают на своих страницах товары с символикой террористических организаций "ЛНР/ДНР". Дипломаты обратились с призывом к компаниям, чтобы эти товары убрали. Реакция была, но довольно противоречивая. Еще хуже все выглядит с юридической стороны.

      "Полюбоваться" товарами с гордыми надписями "Донецкая народная республика" запросто можно на известном сайте Amazon. Мы с легкостью нашли их по запросу в поиске по сайту.

      Символіка сепарів на Амазон

      Украина – против

       

      Посольство Украины в США обратилось к основателю Amazon "с настойчивым призывом" снять с веб-сайта продукцию с символикой так называемых "республик" на Донбассе.

      Посол Украины в США Валерий Чалый отметил, что изъятие указанных товаров с сайта Amazon.com восстановит высокую репутацию интернет-магазин, ведь продажа товаров с символикой "ДНР" – террористической организации, против агрессивного поведения которой выступает международное сообщество и США в частности – не несет никаких "посылов" к миру и уважения к человеческой жизни, а поддерживает пропаганду РФ против территориальной целостности Украины".

      Кроме этого, посольство обратилось к руководству компании eBay Inc. "относительно принятия аналогичных мер" по продукции с символикой так называемых "ЛНР" и "ДНР".

      Компания eBay на такое предложение откликнулась, прислала официальный ответ на запрос украинского посла Валерия Чалого, где пообещала убрать из продажи товары с символикой "ДНР" и "ЛНР".

      Впрочем, пока на сайте eBay можно найти "товары из "ДНР". Мы нашли такие.

      Символіка сепарів
      На eBay до сих пор продают символику "ДНР"

      Маркетплейсы и закон

      Адвокат Дмитрий Богуславский в комментарии 24 канала разъяснил – организации "ДНР/ЛНР" упоминаются как террористические в некоторых украинских официальных документах (от ВР к Президенту).

      Генеральная прокуратура утверждала, что эти организации являются террористическими в заявлениях руководителей и некоторых обвинительных актах. Но по состоянию на сегодня – решений суда, которые бы это подтверждали (кроме упоминаний в одном приговоре районного суда в отношении преступника, который стоял на их блок-посту) нет. Так же ни одно другое государство официально "ДНР / ЛНР" террористическими не признало,
      – уточнил он.

      А деятельность Amazon с точки зрения нормативного регулирования никоим образом не находится в сфере влияния Украины, отметил адвокат.

      Он объяснил: любой маркет-плейс контролирует, чем торгуют продавцы. Загрузка любого товара происходит исключительно через подразделения торговой площадки. Более того, они получают часть цены товара, поэтому они очень тщательно контролируют стоимость, вид товара и продажи.

      Amazon может заблокировать продажу этого товара вообще без объяснения причин. Без их согласования любое размещение технически невозможно. А может – из-за нарушения принципов compliance. Это довольно размытая и гибкая штука. Этот товар может быть расценен как пропагандирующий агрессию и вызывающий споры.

      Международное законодательство по торговле на маркетплейсах – не существует как явление. Существуют двусторонние и многосторонние договоры, к которым присоединены различные государства. Такие договоры могут, но, как правило, не запрещают торговлю символикой непризнанных государств, поскольку отсутствует определение непризнанного государства,
      – констатировал Богуславский.

      То есть, теоретически, Сербия может заключить соглашение (условно) с РФ, согласно условиям которого торговля символикой Косово является запрещенной, но это вопрос исключительно взаимоотношений между этими странами.

      Поэтому запретить продавать какие-то вещи ни Amazon, ни eBay Украина не может.

      Блокировка продавца и пользователи

      Есть еще один способ "избавиться" от продавцов, торгующих сепаратистской символикой на международных маркетплейсах – писать на них жалобы с аргументацией почему именно их нужно блокировать. Жалоб должно быть много и на английском языке. Тогда, теоретически, Amazon или eBay сможет прислушаться и заблокировать продавца. Но процедура блокирования достаточно бюрократичная и не быстрая. Еще один нюанс – заблокированный продавец сможет так же завести новую страницу на маркетплейсе (хотя это так же довольно хлопотное дело), и пока его снова заблокируют – успеть продать еще какую-нибудь партейку "ДНР"-нашивок.

      Остается надеяться на добрую волю руководства этих компаний и их политическую осведомленность и лояльность к Украине.

      Читайте также: Литовские активисты требуют Amazon не продавать товары с советской символикой

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Публикации Новости политики eBay Amazon Бизнес Скандал
      Источник: 24 канал
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