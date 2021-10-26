Специалисты отметили, что обнаруженная продукция является подсанкционной, поэтому ввезена в Украину нелегально. Какая сеть продавала российские сладости – не сообщили.

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Большинство конфет изготовили в Москве

В Госпродпотребслужбе 26 октября рассказали, что обнаруженные конфеты производили в Москве, Чебоксарах и Белгородской области. Когда их реализовывали в Харькове, это было нарушением законодательства по маркировке продукции.

Кто производил эти сладости:

публичное акционерное общество "Красный Октябрь";

кондитерский концерн "Бабаевский";

кондитерская фабрика "Победа";

акционерное общество "АКконд".

Следует отметить, что 3 из этих предприятий расположены в столице России.



Магазин, где продавали российские сладости / Фото Госпродпотребслужба

Подсанкционные товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона,

– отметила Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

После обнаружения эти товары сразу сняли с продажи. Также запретили дальнейшую реализацию товаров от упомянутых производителей.