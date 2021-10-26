Продают российские конфеты: в Харькове оштрафовали сеть магазинов
Источник:Госпродпотребслужба
В Харькове наложили штраф на сеть магазинов, которая продавала конфеты, произведенные в России. Это объяснили невозможностью проверить качество такой продукции.
Специалисты отметили, что обнаруженная продукция является подсанкционной, поэтому ввезена в Украину нелегально. Какая сеть продавала российские сладости – не сообщили.
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Большинство конфет изготовили в Москве
В Госпродпотребслужбе 26 октября рассказали, что обнаруженные конфеты производили в Москве, Чебоксарах и Белгородской области. Когда их реализовывали в Харькове, это было нарушением законодательства по маркировке продукции.
Кто производил эти сладости:
- публичное акционерное общество "Красный Октябрь";
- кондитерский концерн "Бабаевский";
- кондитерская фабрика "Победа";
- акционерное общество "АКконд".
Следует отметить, что 3 из этих предприятий расположены в столице России.
Магазин, где продавали российские сладости / Фото Госпродпотребслужба
Подсанкционные товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Очень странно, что до сих пор, несмотря на вооруженную агрессию, у кого-то хватает совести нарушать эту норму закона,
– отметила Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
После обнаружения эти товары сразу сняли с продажи. Также запретили дальнейшую реализацию товаров от упомянутых производителей.