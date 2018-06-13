"Продал душу диктатору": Робби Уильямса нещадно раскритиковали за намерение выступить на ЧМ-2018

В Великобритании не скрывают возмущения из-за того, что на открытии Чемпионата мира 2018 в России выступит британский певец Робби Уильямс.

14 июня в России стартует Чемпионат мира по футболу 2018. Накануне стало известно, что на его открытии выступит британский певец Робби Уильямс.

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Своим сторонникам он уже пообещал незабываемое шоу на церемонии открытия.

Very excited to be returning to Russia to perform at the opening of the @FIFAWorldCup - tune in early on Thursday for an unforgettable show! #WorldCup pic.twitter.com/skwCwt21SM — Robbie Williams (@robbiewilliams) 11 червня 2018 р.

Тем временем британская пресса запестрела обвинением в адрес Уильямса в том, что он "продался Путину".

В частности, авторитетное британское издание The Guardian опубликовало критический материал о том, что певец согласился выступить в России.

Издание приводит слова британского финансиста Уильяма Браудера.

Есть много возможностей для Робби Уильямса заработать деньги, но он продал душу диктатору. Позор тебе. Это сообщение от имени Сергея Магнитского, Бориса Немцова, Анны Политковской, Натальи Естримовой, жертв МН 17, 10 тысяч мертвых украинских солдат,

– написал Браудер в своем Twitter.

There’s lots of ways to make money @robbiewilliams, but selling your soul to a dictator shouldn’t be one of them. Shame on you. This message is on behalf of Sergei Magnitsky, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaya, Natalia Estimirova, victims of MH17, 10,000 dead Ukrainian soldiers... https://t.co/gnpKHoUxrD — Bill Browder (@Billbrowder) 12 червня 2018 р.

Такой шаг артиста раскритиковали немало британских политиков и активистов.

Делегация Великобритании одной из первых заявила, что будет бойкотировать поездку на ЧМ-2018 в Россию после громкого дела об отравлении в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

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