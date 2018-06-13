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"Продал душу диктатору": Робби Уильямса нещадно раскритиковали за намерение выступить на ЧМ-2018

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Робби Уильямс выступит на открытии ЧМ-2018 в России
Робби Уильямс выступит на открытии ЧМ-2018 в России / The Guardian

В Великобритании не скрывают возмущения из-за того, что на открытии Чемпионата мира 2018 в России выступит британский певец Робби Уильямс.

14 июня в России стартует Чемпионат мира по футболу 2018. Накануне стало известно, что на его открытии выступит британский певец Робби Уильямс.

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Своим сторонникам он уже пообещал незабываемое шоу на церемонии открытия.

Тем временем британская пресса запестрела обвинением в адрес Уильямса в том, что он "продался Путину".

В частности, авторитетное британское издание The Guardian опубликовало критический материал о том, что певец согласился выступить в России.

Издание приводит слова британского финансиста Уильяма Браудера.

Есть много возможностей для Робби Уильямса заработать деньги, но он продал душу диктатору. Позор тебе. Это сообщение от имени Сергея Магнитского, Бориса Немцова, Анны Политковской, Натальи Естримовой, жертв МН 17, 10 тысяч мертвых украинских солдат,
– написал Браудер в своем Twitter.

Такой шаг артиста раскритиковали немало британских политиков и активистов.

Делегация Великобритании одной из первых заявила, что будет бойкотировать поездку на ЧМ-2018 в Россию после громкого дела об отравлении в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

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Теги: Новости России LifeStyle Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018 Великобритания Робби Вильямс
Источник: 24 Канал
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