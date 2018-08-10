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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Алексей Чибисов

Продати награбоване: у "ДНР" вирішили роздавати віджаті квартири та підприємства

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Нерухомість у псевдореспубліці
Нерухомість у псевдореспубліці / АКМЦ

Виявляється, що з 26 червня у "дирі" ватажки терористичного осередка несподівано отримали право розпоряджатися квартирами та іншим майном, яке вони віджимали у мирних жителів протягом чотирьох років.

Генералісімус курячих військ розпорядився про введення нового порядку розподілу "матеріальних цінностей" недореспубліки. Мовляв, відтепер можна укласти договір купівлі-продажу із "державою", отримати "право власності" на квартиру, гараж, машину чи будь-яке інше майно, а заплатити за це лише у 2020-му році.

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Фактично, це означає, що адепти "дири", які незадоволені своїм житлом чи позбулися його через бойові дії, можуть стати у чергу та отримати "компенсацію" від "ДНР". Принаймні, так пояснюють нововведення у верхівці терористів. Насправді, звісно, все зовсім не так.

Як і завжди, бойовики зовсім не думали про мирних жителів окупованих територій, а піклувалися про себе. Справа у тому, що десятки захоплених окупантами та місцевими найманцями Путіна квартир аж ніяк не можуть принести прибуток своїм новим незаконним власникам – продати нерухомість із реєстрацією документів на українській території вони не можуть з цілком зрозумілих причин. Не дуже хочуть покупати квартири й зальотні росіяни – а нащо ж, якщо можна віджати.

Втім, серед "націоналізованих" матеріальних цінностей за більш ніж чотири роки накопичилася не одна тисяча об'єктів нерухомості.

А попит на купівлю-продаж того самого житла, принаймні, у Донецьку, існує. Звісно, набагато менший, аніж до війни, але ж і продають, і покупають квартир по 5 на день. Здебільшого, це бойовики з Росії, які приїхали з всіляких Саратовів та зрозуміли, що навіть в охопленій війною Горлівці жити краще, аніж у них вдома – до туалета не треба йти по снігу, є навіть газ! А які ремонти робили собі українці ще до бойових дій! Словом, виїжджати такі не збираються, то ж, повоювавши та награбувавши, вони вирішують прикупити квартирки за безцін (те житло, що до війни коштувало 60 тисяч доларів наразі продають по 5-10).

А тут – вуаля, новий наказ Захарченка. Бери, живи, воюй, тільки комуналку сплачуй, а за саме житло віддаси через два роки. В такий спосіб ватажки терористів досить легко зможуть наповнювати "казну", а також відкривають можливість проводити операції із нерухомістю за російськими законами. Відтепер будь-який терорист, що отримав папірець від "ДНР", може через російських нотаріусів продати чужу квартиру у Донецьку. Покупець отримає своє "право власності", а бойовик – гроші. До цього ж російським реєстраторам просто не було чого пред'являти.

Так що відтепер той самий маєток Ахметова, де живе Захарченко, можна буде зпихнути тому ж самому Суркову, а потім спробуй докажи у російських судах, що він був твоїм. Така логіка в окупантів.

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Приблизно те ж саме стосується й підприємств. Фактично, Захар зробив все, віджате у користування своєю власністю. І Росія це, безумовно, визнає.

Автор: Алексей Чибисов
Теги: Деньги Новости Украины Новости политики Публикации Украина – Россия Война на Донбассе Новости Донецка Виталий Захарченко
Источник: 24 Канал
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