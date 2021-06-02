В отделении полиции Киевского района 2 мая провели обыски. Сотрудники Службы безопасности Украины поймали злоумышленницу с поличным.
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- Журналистам об обысках сообщили анонимные источники в правоохранительных органах.
- Они рассказали, что задержали капрала полиции Милену М.
- Ее подозревают в том, что она украла из вещественных доказательств полкилограмма кокаина.
- Наркотик она продавала по цене 120 долларов за грамм.
- Также задержали двух гражданских лиц, которые были ее посредниками.
- Официально задержание пока никак не прокомментировали.