В отделении полиции Киевского района 2 мая провели обыски. Сотрудники Службы безопасности Украины поймали злоумышленницу с поличным.

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  • Журналистам об обысках сообщили анонимные источники в правоохранительных органах.
  • Они рассказали, что задержали капрала полиции Милену М.
  • Ее подозревают в том, что она украла из вещественных доказательств полкилограмма кокаина.
  • Наркотик она продавала по цене 120 долларов за грамм.
  • Также задержали двух гражданских лиц, которые были ее посредниками.
  • Официально задержание пока никак не прокомментировали.