Следствие выяснило, что житель Днепра создал организованную группу, куда входили его гражданская жена и приятель.

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Детали преступной схемы

Участники группы размещали в инстаграме объявления о продаже брендовой женской одежды, обуви и аксессуаров через интернет-магазины. После получения от покупателей денежных переводов товар не отправляли.

Мошенническая схема действовала в течение 2018 – 2021 годов. По предварительной информации, злоумышленники обманули около 1 тысячи человек. Сумма нанесенного ими ущерба составляет более 3 миллионов гривен.

Интернет-мошенников поймали

Правоохранители провели обыски по месту жительства участников группы и в их авто.

Во время них изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, сим-карты, флэш-носители, черновые записи, банковские карты и деньги: 16 000 долларов и более 7 500 гривен.

Злоумышленникам сообщили о подозрении

Трем участникам организованной группы сообщили о подозрении в мошенничестве. В настоящее время решают вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Днепре разоблачили интернет-мошенников: Фото Днепропетровской областной прокуратуры