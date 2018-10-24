С 24 октября в Киеве запретили продажу алкогольных напитков в магазинах с 23:00 до 10:00. Однако запрет не распространяется на рестораны, кафе и бары.

Соответствующее решение было опубликовано в газете "Крещатик".

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Запрет распространяется на продажу столовых вин, пива (кроме безалкогольного), алкогольных и слабоалкогольных напитков в магазинах.

Департамент городского благоустройства КГГА получит функции контроля за предпринимателями, которые не будут выполнять установленные ограничения.

Отметим, что подобный закон действует в нескольких городах Украины. В частности во Львове, Луцке, Ивано-Франковске, Черкассах, Ужгороде и частично в Днепре.

Напомним, в марте 2018 года Верховная Рада приняла закон, которым разрешила органам местного самоуправления самостоятельно определять время продажи алкоголя в городах и селах.