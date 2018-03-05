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Продавцов китайских сувениров на Андреевском спуске переселят на Аллею художников, – Резников

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Алексей Резников
Алексей Резников

На легендарном Андреевском спуске в Киеве останутся только продавцы, которые работают законно.

Об этом заместитель главы Киевской городской государственной администрации Алексей Резников заявил в интервью "Украинским новостям".

"На перекрестке улиц Владимирской, Десятинной и Андреевского спуска десятки лет в страшных, сбитых на скорую руку киосках работают торговцы китайскими сувенирами... У меня, например, кроме слов "клоака" и "шанхай", других ассоциаций не вызывает. Эти киоски много лет стоят в неположенных местах, мешают проходу, хозяева не имеют разрешений, не платят налоги в городской бюджет. У них нет ни морального, ни формального права там работать", – подчеркнул Резников.

Заместитель главы Киевской администрации отметил, что времена, когда возле Андреевской церкви художники продавали свои картины, прошли, и сейчас место, которое раньше было оплотом людей творчества, стремительно коммерциализируется.

"К сожалению, коммерция вытеснила искусство. Выгоднее торговать бюстами Ленина, буденовками, ушанками, якобы украинскими сувенирами, которые на самом деле сделаны в Китае. Вы считаете шапку воина Красной армии сувениром? Я – нет. Там сейчас продают все, что угодно, кроме картин. Продавцы в данном случае ничем не лучше тех, что работают в незаконных МАФах", – констатировал Резников.

При этом, по его словам, городская администрация предложила торговцам сувениров альтернативные места на Андреевском спуске – на Аллее художников.

"Наша позиция не просто запретить, а предложить вариант, альтернативу, как они могут легально работать... Самое главное требование – это работать официально, платить налоги. Еще раз повторюсь – мы никого не выгоняем. Даже тех, кто десятки лет работает незаконно. Мы предоставили альтернативу – вести бизнес законно, и были бы рады, если бы она была использована", – пояснил заместитель председателя КГГА.

Он рассказал, что нелегальные торговцы должны были свернуть свои точки с сувенирами еще до 1 марта, однако это требование до сих пор не выполнено.

"Мы поставили срок до 1 марта, но пока согласия не услышали... Виталий Кличко поставил задачу подготовить город, в том числе и туристические объекты, к финалу Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет в конце мая. Иностранные туристы должны увидеть красивую историческую улицу – Андреевский спуск, а не "клоаку", состоящую из китайских сувениров и ржавых ларьков", – заключил Резников.

Напомним, Киевская администрация несколько раз предупреждала продавцов, которые работают в верхней части Андреевского спуска, о том, что они должны начать работать официально. Для этого им предложили места в середине Андреевского спуска – на Аллее художников.

Теги: Новости Киева Виталий Кличко КГГА
Источник: 24 Канал
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