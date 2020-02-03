Продажа воды в Крым – это сдача позиций, – Чубаров отреагировал на заявление нардепа Аристова

Если Украина все же решит продавать днепровскую воду российским оккупантам в Крыму, это будет означать только сдачу позиций. Такие "соглашения" будут только отдалять аннексированный полуостров от Украины.

Так глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров отреагировал на заявление нардепа от "Слуги народа" Юрия Аристова об идее продавать воду из Днепра в оккупированный Крым.

"Была идея продавать воду. Израильтяне продают воду в страну в состоянии войны, зарабатывают. То есть они решают свои социальные проблемы за чей-то счет. Может и здесь...", – рассказал Аристов. Россияне сразу среагировали на такие слова и положительно их оценили. А вот лидеры крымских татар такое мнение не разделяют.

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Поставки воды в Крым – будут означать сдачу еще одной позиции, которая все дальше и дальше будет отдалять Крым от Украины. И будет заставлять общественное мнение исходить из того, что Крым является Россией, потому что она очень эффективно им управляет, в том числе договаривается с Украиной о поставках воды,

– отметил Чубаров в комментарии "Радио Свобода".

Что известно о ситуации с водой в Крыму? Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через 400-километровый Северо-Крымский канал. Он соединяет главное русло Днепра с полуостровом. Однако после аннексии полуострова поставки воды прекратили.



Летом 2018 года Крым накрыла сильная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Украинская власть отметила, что экологическое состояние в оккупированном Россией Крыму является катастрофическимhttps://24tv.ua/ru/sostojanie_jekologii_v_krymu_katastroficheskoe__grymchak_n1008775, так как засуха уничтожила большую часть полуострова.