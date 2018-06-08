Продюсер группы "Грибы" Юрий Бардаш брутально обвинил жену в измене
Бывший фронтмен и продюсер украинской хип-хоп-группы "Грибы" Юрий Бардаш заявил, что его жена Кристина Бардаш, известная как певица Луна, ушла от него к музыканту из ее коллектива Александру Волощуку. Позже пост с нецензурными выражениями и угрозами был удален.
Пост Бардаш написал в своем Facebook. Он в деталях рассказал, что он хочет сделать с Волощуком.
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Текст обвинения Юрия Бардаша в измене своей жены Луны
Текст обвинения Юрия Бардаша в измене своей жены Луны
В то же время и сам Юрий признался и в своих многочисленных изменах, но это их "внутренние проблемы" с Луной. Бардаш объявил, что Волощук – "мышь", потому что музыкант закрутил роман с женой за его спиной.
Луна отреагировала на скандальный пост и прокомментировала его, намекнув, что текст был написан под влиянием кокаина. Волощук добавил, что Бардаш бил жену.
Позже Кристина написала, что встретила любовь своей жизни и пообещала позже рассказать свою версию развода с Бардашем.
"Не держу зла на Юрия Бардаша, поскольку благодарна ему за опыт, за боль, за то что стала собой, за все испытания, которые сделали меня сильнее и сформировали меня как личность... И в конце концов за то, что встретила любовь своей жизни", – написала певица.
Добавим у Кристины и Юрия есть 6-летний сын Георгий.