Продюсер Лободы прокомментировала ее срочную госпитализацию

36-летняя украинская певица Светлана Лобода была экстренно госпитализирована в Москве, где активно выступает. Она потеряла сознание прямо на репетиции.

Ситуацию прокомментировала продюсер певицы Нателла Крапивина в Instagram. По ее словам, срочная госпитализация и операция Лободы стали большим потрясением для нее.

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"Я готова принять в жизни многое, но даже для меня это было слишком. Спасибо всем за поддержку. Спасибо жизни за то, что больно, но не фатально. Организм – это машина. И иногда она ломается. Но наш дух не сломан!"– написала Крапивина.

Ранее сама Светлана обратилась к своим поклонникам и пообещала вернуться на сцену в январе, чтобы отыграть сорванные концерты.

Вечером 23 октября Светлана Лобода попала в больницу, певица сознание прямо во время репетиции, и ее срочно доставили в московскую клинику. Она перенесла срочную операцию на почке.



