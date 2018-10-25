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      Продюсер Лободы прокомментировала ее срочную госпитализацию

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      Светлана Лобода и Нателла Крапивина
      Светлана Лобода и Нателла Крапивина / Фото из Іnstagram

      36-летняя украинская певица Светлана Лобода была экстренно госпитализирована в Москве, где активно выступает. Она потеряла сознание прямо на репетиции.

      Ситуацию прокомментировала продюсер певицы Нателла Крапивина в Instagram. По ее словам, срочная госпитализация и операция Лободы стали большим потрясением для нее.

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      "Я готова принять в жизни многое, но даже для меня это было слишком. Спасибо всем за поддержку. Спасибо жизни за то, что больно, но не фатально. Организм – это машина. И иногда она ломается. Но наш дух не сломан!"– написала Крапивина.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      я готова принять в жизни многое. но даже для меня это было слишком. благодарю всех за поддержку. благодарю жизнь за то, что больно, но не фатально. организм - это машина. и иногда она ломается. но наш дух не сломлен. и скоро мы будем в строю. все билеты действительны. если вы не сможете посетить наше шоу в январе - вы можете вернуть билеты. с большим уважением к каждому, кто все эти дни был с нами и к каждому, кто любит артиста и желает ему здоровья. берегите себя и близких. это всего лишь временные трудности. и скоро снова в бой! @lobodaofficial @crocuscityhall @russkoe_radio @pcleps

      Допис, поширений Natella Krapivina (@natellakrapivina)

      Ранее сама Светлана обратилась к своим поклонникам и пообещала вернуться на сцену в январе, чтобы отыграть сорванные концерты.

      Вечером 23 октября Светлана Лобода попала в больницу, певица сознание прямо во время репетиции, и ее срочно доставили в московскую клинику. Она перенесла срочную операцию на почке.


       

      Теги: Новости Украины LifeStyle Светлана Лобода Российские гастролеры
      Источник: 24 Канал
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