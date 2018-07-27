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Продюсер "Секс в большом городе" признался, стоит ли ждать продолжения фильма

21 Читати новину українською
"Секс в большом городе"
"Секс в большом городе" / www.imdb.com

Кинопродюсер Даррен Стар, который стал сценаристом и продюсером проекта "Секс в большом городе", прокомментировал слухи о выходе третьей части фильма о четырех незамужних женщинах с Манхэттена.

Об этом сообщают на Entertainment Tonight.

По его словам в недавнем интервью, все возможно, если сами актрисы будут иметь на это время.

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Давайте для начала дождемся, когда Синтия Никсон станет губернатором, а потом посмотрим, насколько это возможно. Наверное, потом она захочет отдохнуть или что-то в этом роде? Взять перерыв от управления большим штатом Нью-Йорк и сняться в фильме? Я не знаю! Но сейчас я не стал бы говорить об этом серьезно,
– ответил продюсер проекта.

Стоит добавить, что в случае возможного выхода ленты, одна из героинь фильмов и сериала Ким Кэтролл, вероятно, откажется от съемок, поскольку несколько месяцев назад она оставляла в сети неоднозначные заявления о непонятной вражде с экс-коллегой по съемочной площадке Сарой Джессикой Паркер.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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