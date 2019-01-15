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      Продление ареста пленных моряков в РФ: адвокаты обжалуют решение в Европейском суде

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      Продление ареста украинским морякам обжалуют в Европейском суде по правам человека
      Продление ареста украинским морякам обжалуют в Европейском суде по правам человека / Фото из свободных источников

      Защита украинских моряков, задержанных 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, будет обжаловать продление их ареста во всех инстанциях, в том числе в Европейском суде по правам человека.

      Ранее 24 канал сообщал, что половине украинских моряков в российском плену продлили срок пребывания под стражей до 24 апреля. Соответствующее решение принял Лефортовский районный суд Москвы.

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      Будем обжаловать это решение. И в ЕСПЧ также,
      – заявил адвокат Николай Полозов, который защищает командира моряков Дениса Гриценко, передает "Интерфакс".

      Отметим, что в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными возле Керченского пролива. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

      Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Европейский суд Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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