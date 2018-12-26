Продолжается десятилетиями: как государственные медучреждения творят произвол и избегают реформ

Государственные медицинские учреждения в Украине довольно часто противопоставляют себя государственному управленцу – руководителю Министерства здравоохранения Ульяне Супрун. Это ничто иное, как борьба систем и нежелание тех, кто комфортно чувствовал себя, возглавляя коррупционные схемы, хотя бы на йоту что-то менять.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка Татьяна Мартынюк.

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Она рассказала, что известный украинский кардиохирург Борис Тодуров в разгар рождественских праздников снова стал ньюзмейкером. А все – из-за перевыборов директора Института сердца, который он возглавляет с 2013 года.

По словам журналистки, в будний день в Институте проходил внутренний тренинг, на котором руководитель рассказывал персоналу, как надо действовать в экстремальных ситуациях, в частности противостоять провокациям.



Борис Тодуров

Это было закрытое событие, информация о котором дошла до активистов, поэтому они решили разведать что к чему, заслав на тот тренинг девушку, которая записывала разговоры в зале на диктофон. Из обнародованных записей слышно, о чем говорят: если на горизонте появятся активисты, их надо провоцировать на физическую агрессию. А лучше сразу симулировать роль жертвы, чтобы повернуть ситуацию в свою сторону

Татьяна также отметила, что чужую все же обнаружили. Активисты из движения "С14" взялись вызволять свою шпионку, а врачи в ответ заявили о нападении неизвестных и вызвали полицию.



Задержанных во время столкновений праворадикалов доставили в отделение полиции

Не обошлось и без политических заявлений.

Инцидент с активистами, по мнению Тодурова, может быть выгоден руководителю Минздрава Ульяне Супрун. Ведь на одно событие у Тодурова и Супрун взгляды оказались диаметрально разными. Тодуров возмутился фактом того, что Министерство здравоохранения не встало на его защиту в этой ситуации и потребовало объяснений по поводу тренинга,

– прокомментировала Мартынюк.

И добавила, что о натянутых отношениях Тодурова и госпожи Супрун известно давно. В разгар новогодних праздников в 2016 году Тодуров прямо обвинил женщину в срыве закупок медикаментов и, как следствие – в смертях пациентов. На тот момент Супрун находилась в должности всего несколько месяцев.

Журналистка также сообщила, что в Одесском медуниверситете дела не лучше. После того, как и. о. ректора там назначили Юрия Сухина, в учебном заведении начала происходить настоящая революция.

Господин Сухин начал выдавать один за одним приказы, на входе установили турникеты, а вход в здание сделали по специальным спискам, часть сотрудников сразу попала под сокращение.

На официальной странице медуниверситета от имени коллектива появилась благодарность в адрес президента, премьера и спикера парламента за содействие в освобождении медуниверситета от рейдеров, которыми сторонники Сухина считают Министерство здравоохранения,

– заверила она.

Мартынюк пояснила, что ранее Минздрав предупредил закупку университетом робота-хирурга за бюджетные деньги в то время, когда аудитории в заведении не ремонтировались десятилетиями. Министерская комиссия также выявила документы на лабораторию, которой по факту и не было, но на нее университет смог потратить более 67 миллионов гривен.



Юрий Сухин

"Государственные медицинские учреждения и высшие учебные заведения объявляют откровенную войну главе Министерства здравоохранения Ульяне Супрун", – подчеркнула Татьяна Мартынюк.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 26 декабря 2018 года