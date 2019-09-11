Как помочь бездомным: в Украине появится специальный справочник
Украина продолжает важные инициативы городов Европы. Теперь у нас появился справочник, в котором бездомные люди найдут полезную информацию.
В Киеве презентовали справочник "ГДЕ в Киеве поесть, помыться, переночевать", который поможет не только бездомным, но и тем, кто хочет им помочь.
Такая эффективная вещь уже приобрела популярность в Риме, Барселоне, Милане, Варшаве, Мадриде и других европейских городах.
В справочнике будет нужная информация:
- как восстановить документы;
- где поесть;
- чем доехать до ночлежки;
- где ближайший клуб Анонимных алкоголиков, травмпункт или ЦПАУ.
Сам справочник будет и в бумажном формате, и в pdf. Поэтому будет достаточно открыть документ на телефоне и рассказать бездомным куда и с каким вопросом они могут обратиться. Ведь очень часто они сами не знают никакой информации.
Справочник выдала Община святого Эгидия и движение "Молодежь за мир" при поддержке Программы прямой помощи правительства Австралии.
Волонтеры передадут справочник во все организации и структуры, которые работают с бездомными, а также самым людям улице.