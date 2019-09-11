Как помочь бездомным: в Украине появится специальный справочник

Украина продолжает важные инициативы городов Европы. Теперь у нас появился справочник, в котором бездомные люди найдут полезную информацию.

В Киеве презентовали справочник "ГДЕ в Киеве поесть, помыться, переночевать", который поможет не только бездомным, но и тем, кто хочет им помочь.

Такая эффективная вещь уже приобрела популярность в Риме, Барселоне, Милане, Варшаве, Мадриде и других европейских городах.

В справочнике будет нужная информация:

как восстановить документы; где поесть; чем доехать до ночлежки; где ближайший клуб Анонимных алкоголиков, травмпункт или ЦПАУ.

Сам справочник будет и в бумажном формате, и в pdf. Поэтому будет достаточно открыть документ на телефоне и рассказать бездомным куда и с каким вопросом они могут обратиться. Ведь очень часто они сами не знают никакой информации.

Справочник выдала Община святого Эгидия и движение "Молодежь за мир" при поддержке Программы прямой помощи правительства Австралии.

Волонтеры передадут справочник во все организации и структуры, которые работают с бездомными, а также самым людям улице.