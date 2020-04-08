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      Продолжают ходить в рестораны, – украинка рассказала об отношении к карантину в Швеции

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      По состоянию на 8 апреля, в Швеции зафиксировали более 8 тысяч случаев коронавируса, умерли почти 700 человек. Ситуация достаточно серьезная, но местные жители ведут себя спокойно.

      В общем шведы полностью полагаются на власть и поддерживают ее. Об этом 24 Каналу рассказала украинка, проживающая в Стокгольме, Елена Пузина.

      К теме Почему Швеция не вводит карантин: объяснение власти

      По ее словам, большинство считает, что ситуация не критическая, медицинские службы пока справляются, а если дела ухудшатся, то власти введут более жесткие ограничения.

      Есть разные мнения, в основном, шведы доверяют, а иностранцы и мигранты критикуют власть за такие недостаточно жесткие ограничения. Они собирают петиции, пытаются доказать свою позицию,
      - отметила Пузина.

      Также украинка рассказала, что в центре стало меньше людей, они переместились в свои спальные районы. Но и продолжают ходить в кафе и рестораны, почти не соблюдают дистанции. К советам по карантину они не прислушиваются, однако поддерживают политику власти.

      швеція
      Шведы живут почти обычной жизнью / Фото Forbes

      "Все спокойны, продолжают жить своей жизнью, и паники нет. Группы риска более осторожны. Дети продолжают ходить в детские сады и школы, что тоже негативно влияет на тенденцию распространения вируса", – сообщила Пузина.

      Она добавила, что маски и антисептики подорожали, но их почти невозможно купить. Ими никто не пользуется, а в детсадах вообще запретили надевать маски. Почти все компании работают из дома, но это было решением самих работодателей.

      Какие ограничения ввела Швеция в связи с коронавирусом?

      ► В Швеции нельзя собираться компаниями больше, чем по 500 человек. За нарушения наказывают штрафами и даже заключением на полгода.

      ► МИД Швеции рекомендовал отменить до 14 апреля все туристические поездки за границу. При этом рабочие поездки за границу не запрещены.

      ► Агентство по вопросам общественного здоровья Швеции рекомендовало отказаться от поездок по стране, которые не являются необходимыми.

      ► Рекомендуется также максимально ограничить социальные контакты людям старше 70 лет и пользоваться доставкой продуктов и лекарств.

      ► Старшие классы средней школы и университеты рекомендуют перевести на дистанционное обучение. При этом младшие классы и детсады продолжают работать.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Швеция
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