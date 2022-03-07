Министр внутренних дел отметил, что ситуация там меняется очень быстро. Об этом он сообщил в эфире государственного телеканала "Рада" в 21:20 7 марта.

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Мы контролируем часть этих населенных пунктов. Там происходят бои, очевидно ночью будут они продолжаться,

– сказал Денис Монастырский.

Глава МВД также подчеркнул, что спасатели, волонтеры и военные решают вопрос об эвакуации мирного населения, которое осталось в этих городках.

"Сегодня люди подвергаются обстрелам, живут в своих подвалах без еды. И это, наверное, одна из самых крупных социально-гуманитарных трагедий этого столетия", – указал министр.

Он также уверен, что Гостомель, Буча и Ирпень войдут в историю спасения наших граждан.

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