Продолжение конфликта Гриценко и Луценко: от экс-министра обороны требуют 2,5 миллиона

Нардеп от "Блока Петра Порошенко" и жена генпрокурора Ирина Луценко подала в суд на бывшего министра обороны и действующего кандидата в президенты Анатолия Гриценко. Она требует от него возместить 2,5 миллиона гривен моральной компенсации за оскорбление чести и достоинства семьи Луценко.

Конфликт между Луценко и Гриценко возник из-за слов последнего о том, что некоторые чиновники прятали своих детей от фронта, а если и посылали на войну, то возвращали их заранее. Такие упреки касались и действующего главы ГПУ Юрия Луценко.

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На этом генпрокурор подчеркнул, что такие заявления являются ложью, поскольку его сын "ушел в 2014 году на фронт добровольцем", служил в 55 Запорожской бригаде, а также принимал участие в военных действиях вблизи Песков и обороне Донецкого аэропорта. Кроме того, Луценко потребовал извинений от Гриценко.

Бывший министр обороны, со своей стороны, извинился, но сделал это только перед Луценко-младшим, зато старшего назвал "патологически лживым по жизни", поэтому, по его словам, перед ним "не за что извиняться" и он не будет этого делать.

Впоследствии жена генпрокурора Ирина Луценко в эфире телеканала ZIK заявила, что подала на Гриценко в суд, поскольку тот "оскорбил честь и достоинство семьи Луценко".

Также она продемонстрировала справку из воинской части, где служил ее сын. По словам парламентарки, он был обычным рядовым, руководил артиллерийским орудием и одним из последних получил удостоверение участника АТО.

По поводу бывшего министра обороны Гриценко. Он имеет военное образование, он был министром обороны, ему предлагал президент Порошенко идти министром обороны, возглавлять СНБО и другие должности – отказался. Только верховный главнокомандующий. За 4 года этот человек был единственный раз на фронте: приехал в гражданской одежде и очень удивился, что армия – одета и обута. Конечно, теперь уже можно предлагать себя верховный главнокомандующим. Но тогда, когда была такая беда, почему Вы собственно, Анатолий Гриценко, не пошли на фронт. Это попахивает дезертирством, это попахивает отмазывания. Только верховный главнокомандующий, а предложить себя как военный кадровый – нет,

– заявила Ирина Луценко.

В то же время она обвинила Гриценко в том, что за время, когда он возглавлял Минобороны, "армия была порезана и распродана три раза дешевле".

Сумма иска будет составлять 2,5 миллиона гривен. Это та сумма, которую Анатолий Гриценко нашел, чтобы сделать платеж, который принимает Центризбирком у кандидатов в президенты. Если он нашел ее как будущий верховный главнокомандующий (это он так думает, но так не думает народ Украины, так не думаю я как мать воина), то проигранный им в суде иск обойдется ему в тот же залог", – добавила жена главы ГПУ.

Ирина Луценко отметила, что в случае победы в суде ее семья направит деньги на нужды волонтерских организаций и на армию.

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4 февраля генпрокурор Юрий Луценко во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады выступил с докладом по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 до 2017 годы. Во время выступления он показал, как менялось состояние украинской армии и вооружение всех министров обороны.

"Именно министры обороны инициировали перевод танков, самолетов, БМП, пушек в так называемое избыточное имущество. Какое затем, после решения КМУ, реализовывали за остаточными ценам в 10-20 раз меньше, чем рыночная стоимость", – прокомментировала вышеупомянутую пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Относительно периода, когда Анатолий Гриценко возглавлял ведомство (4 февраля 2005 года – 18 декабря 2007 года), то он характеризуется системным снижением уровня боеспособности ВСУ. Также происходило бессистемное сокращение численности украинской армии.

С биографией Анатолия Гриценко Вы можетет ознакомиться по этой ссылке.