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      Продовольственные рынки в Украине могут закрыть: причина

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      В Украине могут запретить работу продовольственных рынков

      300 продовольственных рынков в Украине могут прекратить работу из-за систематических нарушений карантина. В полиции назвали довольно серьезной проблему несоблюдения рынками требований по недопущению распространения коронавируса.

      Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в интервью агентству Интерфакс-Украина. При этом он отметил, что решение о работе продовольственного рынка принимает местная власть.

      Актуально Во Львове коронавирус обнаружили у работника продуктового рынка "Шувар"

      Встал вопрос о закрытии рынков, как это сделала власть в Киеве, Киевской области и ряде других областей,
      – сказал глава Нацполиции.

      По его словам, решение главного государственного санврача Виктора Ляшко поняли не совсем корректно. Клименко пояснил, что на самом деле работу рынка позволяет местная власть.

      Можно ли работать рынкам в условиях карантина?Работу рынков запретили постановлением правительства от 16 марта. Однако работу продуктовых рынков позволили другим постановлением от 30 марта.

      Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко ранее также высказался за закрытие продовольственных рынков.

      Обратите внимание! По состоянию на 9 апреля в Украине подтвердили 1892 случаи коронавирус, из которых 57 человек, увы, скончались. В то же время 45 пациентов выздоровели.

      карантин
      Новые карантинные ограничения: что нельзя делать / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Полиция Продукты Торговля Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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