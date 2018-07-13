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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Продуктивно, как никогда: итоги последнего рабочего дня Верховной Рады

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13 июля завершилась восьмая сессия Верховной Рады. Последний день получился очень продуктивным для народных депутатов. В последний час они включили в повестку дня три законопроекта.

Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

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Два из них – об автомобилях с иностранными номерами, и еще один – о выплате задолженности шахтерам.

В первом чтении народные депутаты приняли решение, что владельцы должны до 2019 года их официально зарегистрировать. Это будет стоить минимум 1500 евро.

Для шахтеров же выделят примерно 300 миллионов гривен, чтобы выплатить все задолженности по зарплатам.

Напомним, с утра 11 июля десятки водителей с автомобилями на иностранной регистрации митингуют в правительственном квартале Киева, требуя голосования за законопроекты о растаможке "евроблях", вечером 12 июля протестующие заблокировали на Институтской автомобиль нардепа Павла Пинзеника. Один из активистов бросился на капот автомобиля, чтобы его остановить, позже появилась информация, что у мужчины сломана нога, его госпитализировали. В ситуацию вмешались правоохранители, которые безопасно вывели нардепов из автомобиля.

Теги: Новости политики Иностранные номера Новости Украины Законопроект Законодательство Верховная Рада Шахтер
Источник: 24 канал
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